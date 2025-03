Welfare, da San Marco Group sostegno alle vittime di violenza di genere

Prosegue e si evolve il percorso intrapreso da San Marco Group in direzione di un welfare aziendale teso a dare risposte concrete alle esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie, soprattutto di chi vive situazioni delicate.

In concomitanza con la chiusura del nuovo accordo sindacale per il quadriennio 2025-2028, l’azienda, che una sede a Montemarciano con brand ABC, ha delineato una serie di iniziative che si legano al benessere emotivo più profondo dei lavoratori. Fra queste spicca l’estensione a 4 mesi del congedo retribuito alle vittime di violenza di genere, a cui si aggiunge un programma strutturato di progetti, che spaziano dai corsi per la gestione della rabbia a quelli dedicati a chi ha figli adolescenti.

L’azienda, leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia, ha inoltre ricevuto da poco la certificazione ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro e quella relativa alla parità di genere UNI/PdR 125:2022 a conferma dell’attenzione costante verso il benessere dei propri dipendenti e per la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e sostenibile.

«Il nostro modello di welfare, in costante evoluzione perché fondato sull’ascolto di chi lavoro con noi, è stato ulteriormente implementato con diverse misure dedicate alla genitorialità, alla parità di genere e alla salute», afferma Mariluce Geremia, vice presidente e responsabile HR di San Marco Group. «La chiusura dei nuovi accordi sindacali ci offre l’occasione per spingere l’acceleratore, con nuovi interventi che puntano a supportare e tutelare le persone, e a non farle sentire sole anche se si trovano in situazioni personali critiche».

In questo contesto, è stato definito un premio di partecipazione che può raggiungere l’importo di 4.000 euro, con la possibilità di convertirlo in welfare o riceverlo in busta paga. È prevista, inoltre, una maggiorazione del 5% del premio per chi svolge almeno 40 ore all’anno di volontariato, mentre per incentivare la conversione del premio in welfare, l’azienda erogherà ulteriori importi in servizi di welfare, a seconda della cifra convertita.

S’inserisce come novità nell’accordo integrativo il sostegno tangibile alle vittime di violenza di genere: per tutelarle San Marco Group ha scelto di prolungare a quattro mesi il congedo retribuito per le lavoratrici che si trovano all’interno di percorsi di protezione e che si sono recate presso strutture ASL a carico del SSN con un codice rosso. In questo modo possono fruire di un mese in più rispetto ai tre previsti dalla normativa vigente, così da affrontare con maggiore serenità questo delicato momento di riorganizzazione personale e familiare.

Si concentra inoltre sulla volontà di supportare la genitorialità, tema già centrale nelle politiche del Gruppo con diversi progetti attivi, la serie di appuntamenti dedicati ai lavoratori che hanno figli adolescenti. Gli incontri, condotti da uno psicologo esperto, puntano a rafforzare il loro legame per superare insieme le sfide di un momento della vita complesso, segnato spesso da incomprensioni e difficoltà di comunicazione.

Da maggio verranno inoltre attivati corsi di yoga, canto, cucina e uno speciale percorso incentrato sull’impiego dell’intelligenza artificiale. In autunno avrà poi inizio per tutti i lavoratori un corso sulla gestione della rabbia nel contesto professionale: uno degli obiettivi è lavorare sul controllo delle emozioni più complesse trasformandole in una opportunità di evoluzione personale e miglioramento delle dinamiche interne all’azienda.

Di pari passo con questi progetti, l’azienda ha intensificato il proprio impegno sul fronte della sicurezza, sancito dall’ottenimento della certificazione ISO 45001 per l’headquarter, situato a Marcon (Ve). A conferma dell’attenzione verso questo tema, l’accordo sindacale prevede, per la prima volta, una maggiorazione del 5% per tutti in caso di raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (Severity Rate).

«Questo riconoscimento evidenzia come la tutela dei dipendenti per noi non sia solo un insieme di procedure, ma una parte integrante della cultura aziendale – evidenzia Pietro Geremia, presidente e CEO di San Marco Group -. Vogliamo che ognuno si senta responsabile della propria sicurezza e di quella dei colleghi, contribuendo attivamente a creare un ambiente di lavoro in cui il rispetto delle norme e la prevenzione dei rischi siano valori condivisi. Con la certificazione ISO 45001 vogliamo promuovere una maggiore consapevolezza, coinvolgendo tutti i nostri collaboratori attraverso percorsi di formazione mirati e un dialogo costante».