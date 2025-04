Agli arresti domiciliari l'uomo. Il fatto accaduto in via Rossini a Jesi. I dettagli

JESI – Violenza di genere in via Rossini a Jesi. Lei si salva fuggendo da casa e trovando aiuto in un automobilista che la accoglie nella vettura. A rincorrerla un uomo che ha anche colpito gli agenti intervenuti su posto. L’uomo è stato arrestato: lei, con referto medico indicante lesioni, ha potuto far ritorno nella propria abitazione accompagnata dal padre.

Ecco cos’è accaduto

Chi si è trovato a passare ieri mattina, 8 aprile, in via Rossini ha davvero temuto il peggio quando ha visto la donna, una ragazza di 25 anni residente in provincia di Ancona, invocare aiuto e scappare di corsa a piedi nudi da una abitazione, riuscendo a trovare rifugio nella prima auto che transitava, con l’uomo, anche lui 25enne, cittadino italiano, raggiungerla cercando inutilmente di aprire la portiera del veicolo e ordinandole di scendere.



Fortunatamente in quel momento stava sopraggiungendo un’agente della Polizia locale in normale attività di servizio che, resasi conto di quanto accaduto, dava l’allarme al Comando. Subito due pattuglie piombavano in via Rossini, raggiunte da una pattuglia dei Carabinieri del comando stazione di Santa Maria Nuova dopo la telefonata al 112 di un passante.

Mentre alcuni agenti mettevano in sicurezza la ragazza, altri avvicinavano l’uomo, invitandolo a calmarsi e fornire le generalità. Tutto inutile, perché questi inveiva contro gli agenti, colpendone uno.

Una volta contenuto, è stato posto in arresto ed accompagnato al Comando per la fotosegnalazione e la contestazione degli addebiti: i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (l’agente, giunto al pronto soccorso, ha avuto 6 giorni di prognosi), con segnalazione in Procura per gli eventuali provvedimenti previsti dalla legge denominata “codice rosso” contro la violenza sulle donne. Il pm di turno, in attesa della direttissima, disponeva la misura degli arresti domiciliari.

A supporto dell’attività di indagine, preziosissime si sono rilevate le immagini acquisite da un sistema di videosorveglianza privato presente nella zona e ovviamente messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nell’abitazione dell’arrestato si è poi proceduto ad una perquisizione alla ricerca di eventuali sostanze stupefacenti che ha dato esigo negativo ed alla quale è stata prestata la pronta collaborazione della Guardia di Finanza della Compagnia di Jesi tramite l’impiego di una unità cinofila.



“Ringrazio gli agenti della Polizia Locale e i militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti – ha sottolineato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – che con grande tempismo e professionalità hanno scongiurato fatti ben più gravi. Un episodio tristissimo, che conferma come anche nella nostra città non si debba mai abbassare la guardia contro questa odiosa forma di violenza, rafforzando la nostra convinzione sulle attività di prevenzione e sensibilizzazione che stiamo portando avanti con il progetto Jesi Educa e numerose altre iniziative».