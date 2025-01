Pallavolo, la Yuasa ospita Taranto nello scontro salvezza

CIVITANOVA – Dopo il prezioso successo contro Verona, vittoria interna consecutiva n.11 per la Cucine Lube, i biancorossi cercano continuità di risultati nella trasferta a Cisterna domenica alle 19 con diretta su DAZN. Il match si annuncia ostico perché i pontini soprattutto in casa hanno dato filo da torcere a molte big e anche se vengono da un ciclo negativo di 3 sconfitte consecutive hanno dato battaglia nelle ultime due uscite sia contro Piacenza che contro Perugia.

L’eco della grande impresa della Yuasa Grottazzolina sul campo di Padova non si è ancora spento ma domenica alle 19 al Palasavelli c’è un’altra occasione incredibilmente ghiotta per rimpinguare una classifica già ottima ospitando Taranto. La squadra di Ortenzi ha due punti in più di quella Boninfante ed ha nel proprio motore anche un altro bulgaro. Dopo Tatarov è arrivato anche Denislav Bardarov, schiacciatore classe 2003, pronto a dare il suo contributo alla Yuasa. Bardarov arriva al posto di Schalk che ha risolto il suo contratto.

La Megabox Vallefoglia, reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo della UYBA Busto Arsizio ospita stasera alle 20.30 la Cda Talmassons dell’ex Storck con diretta su RaiSport. La squadra di Pistola punta ai 3 punti per mantenere l’ottava posizione e consolidare il distacco su Pinerolo e le altre pretendenti ad un posto nei playoff. La Megabox tornerà poi in campo anche mercoledì prossimo nella trasferta di Conegliano mentre la domenica successiva ci sarà un match interno fondamentale contro Bergamo.

La Cbf Balducci Macerata in A2F reduce dal successo interno contro Messina, gioca domenica alle 17 ancora contro una big come Brescia. Le lombarde sono a caccia di punti pesante dopo lo stop inatteso a Imola per 3-1 che ha ridimensionato le ambizioni della squadra di coach Solforati. In classifica la Cbf Balducci ha 5 punti in più delle padrone di casa e, in caso di successo, cementerebbe il 3’ posto e resterebbe da sola in scia al duo composto da San Giovanni in Marignano e Messina che guidano il girone A. Entrambe hanno un turno interno piuttosto agevole in casa rispettivamente contro Lecco e Mondovì.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano ha una lunga trasferta domenica alle ore 18 sul campo dell’Acqua San Bernardo Cuneo. I fanesi cercano il riscatto dopo lo stop interno contro Cantù anche se la sfida in terra piemontese non si presenta tra le più semplici. La Banca Macerata reduce dalla sconfitta per 3-0 ad Aci Castello, ha bisogno dei 3 punti in casa contro Palmi alle 16, scontro salvezza decisivo per gli ospiti che devono recuperare sulle due formazioni davanti una delle quali è proprio quella di coach Castellano. Riparte anche la A3 maschile col match interno della The Begin Ancona contro San Donà di Piave alle 18.