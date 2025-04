Pallavolo, la meglio gioventù del volley nelle Marche: gli Europei maschili under 18 in Riviera

PORTO SAN GIORGIO – Gli Europei under 18 maschili si disputeranno nelle Marche. Saranno 16 le nazionali che si sfideranno tra Porto San Giorgio e San Benedetto. La designazione per ospitare l’evento nel sud delle Marche era nell’aria ma l’ufficializzazione ha scatenato la festa del CT Fipav e in tutte le Marche pallavolistica. L’evento si svolgerà dall’8 al 16 luglio 2026. Data la complessità organizzativa l’annuncio viene dato con largo anticipo per preparare al meglio l’accoglienza delle delegazioni internazionali. Secondo i vertici territoriali della Fipav: «Un grande evento sportivo catalizzerà l’attenzione sulle Marche: E’ un appuntamento che vede la nostra regione protagonista, grazie all’organizzazione del Comitato Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo della Federazione Italiana Pallavolo».

Saranno 16 le squadre pronte a contendersi il trofeo, per un momento che porterà le Marche alla ribalta continentale. Si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalle società del territorio piceno e fermano, che negli ultimi anni hanno incrementato l’attività e la qualità del lavoro. La macchina organizzativa coinvolgerà non solo Porto San Giorgio e San Benedetto, ma anche luoghi e strutture dei comuni vicini, per gli allenamenti delle nazionali, e soprattutto decine di volontari. Sarà anche un’occasione per incrementare l’indotto turistico generato dall’evento, dato l’arrivo di addetti ai lavori, sostenitori e personale al seguito delle squadre. Per il sud delle Marche una grande occasione di visibilità e di farsi conoscere in tutta Europa.

L’edizione 2024 nella quale si sono giocate complessivamente 60 partite si è svolta a Plovdiv in Bulgaria con la Francia laureatasi campione per la 3’ volta consecutiva che ha vinto la finale davanti all’Italia allenata da coach Monica Cresta, 3’ posto per la Polonia. Nella squadra azzurra c’erano anche due tesserati della Cucine Lube Gianluca Cremoni e Andrea Giani talenti biancorossi classe 2007, già campioni d’Europa con la Nazionale Italiana U17 nel 2023

Nel 2022 la manifestazione fu ospitata in Georgia. Nel 2020 invece fu il Salento a veder giocare i giovani talenti.