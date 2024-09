Plastic Free, nuova giornata di pulizie al Passetto di Ancona domenica 29 settembre

ANCONA – Torna ad Ancona Plastic Free che il prossimo 29 settembre sarà in città, al Passetto, per una grande pulizia ambientale, anche in occasione dell’evento nazionale Sea & Rivers che si svolgerà, appunto il 28 e il 29 settembre prossimo. Insieme ad oltre 260.000 volontari la onlus Plastic Free ha organizzato più di 6.500 appuntamenti di pulizia ambientale dando nuova vita a territori sommersi da plastica e rifiuti. Dal 2019 è in azione per contrastare l’inquinamento da plastica sensibilizzando più persone possibili. Plastic Free è un’organizzazione internazionale di volontariato apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Il suo obiettivo è quello di ridurre entro il 2030 l’utilizzo della plastica, in particolare quella monouso, sensibilizzando un miliardo di persone in tutto il mondo. «Ci riusciremo – afferma la Onlus – e lo faremo attraverso le collaborazioni attive sui vari territori coinvolgendo senza alcun limite cittadini volontari, aziende, media, enti e istituzioni».

Il 28 settembre Plastic Free sarà a Numana, con ritrovo sulla spiaggia a nord del Musone, il 29 a Filottrano con ritrovo in via Santa Maria Villa, bivio Centofinestre di fronte all’ingresso della villa Centofinestre, e sempre il 29 ad Ancona, con ritrovo alla scalinata del Passetto alle 10.30. Tutte le informazioni e i contatti si trovano sul sito plasticfree.it. Ad Ancona Elena Doria è una delle due referenti, l’altro è Massimiliano Lelli Hinna: «Ancona è un comune referente, ha il patrocinio di Plastic Free dal 2022 – spiega Elena Doria –. Qui abbiamo fatto già altri eventi di pulizia, al Piano, a Portonovo, al Passetto all’inizio di questa stagione estiva. Ed è questo il motivo che ci riporta al Passetto adesso, perché avevamo fatto l’evento il 21 aprile scorso, in coincidenza con l’inizio della bella stagione e abbiamo deciso di chiudere con questo evento perché il Passetto dopo la stagione è in una condizione di rifiuti davvero deprecabile, soprattutto mozziconi di sigarette, ma tutta la scalinata, la parte di vegetazione, è piena di rifiuti un po’ ovunque. Così abbiamo deciso di chiudere il cerchio al Passetto anche per mostrare la cittadinanza cosa ha creato la noncuranza delle persone. Ad aprile abbiamo raccolto 150 kg di rifiuti e in questa circostanza pensiamo di raccoglierne molti di più, soprattutto mozziconi».

Insieme a Plastic Free domenica 29 settembre ad Ancona ci sarà anche Impronta Animale, progetto di divulgazione scientifica diventato nel 2022 associazione di promozione sociale, che durante la raccolta di plastica e rifiuti svolgerà la sua opera facendo divulgazione. Sarà un momento di possibile approfondimento per capire meglio come funziona l’inquinamento del mare e quali sono gli effetti sugli animali e sulle persone. Impronta Animale sarà presente con alcune postazioni con dei cartelloni e dei ricercatori che forniranno informazioni agli interessati.