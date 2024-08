Olimpiadi di Parigi: Gianmarco Tamberi sta male, gara in dubbio

Un'altra colica renale mette ko l'anconetano che oggi pomeriggio, 10 agosto, alle 19 dovrebbe essere in pedana per la finale di salto in alto

ANCONA – Allarme Tamberi, finale di oggi pomeriggio, 10 agosto, a forte rischio, il campione anconetano lo ha scritto poco fa sui suoi social, ancora una colica renale, stamattina attorno alle 5, con dolori lancinanti. E, di conseguenza, finale in dubbio: «È tutto finito… – scrive Tamberi su Facebook –.Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto così grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così… Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un’altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Sì, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare».

Ancona, le Marche, l’Italia con il fiato in sospeso: riuscirà, dunque, il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica a scendere in pedana, oggi pomeriggio, 10 agosto, alle 19 allo Stade de France di Saint Denis? E se sì, in quali condizioni? Doveva essere il G-day di Gianmarco Tamberi, il momento atteso da tre anni. L’anconetano delle Fiamme Oro si presentava all’appuntamento con l’incognita della condizione fisica messa a dura prova, lunedì scorso, da una prima colica renale che lo aveva costretto su un letto d’ospedale e posticipato la sua partenza per la capitale francese. Aveva raggiunto Parigi il giorno successivo, imbottito di antidolorifici e antinfiammatori, visibilmente spossato, come s’è visto nella giornata di mercoledì in cui si sono svolte le prove di qualificazione.

Un deludente e deluso Tamberi aveva saltato appena 2.24, poi tre errori a 2.27 ma, almeno, aveva ottenuto la qualificazione tra i primi dodici altisti del mondo che oggi pomeriggio a Saint Denis, alle porte della capitale, si contenderanno il podio nella penultima giornata di competizioni a cinque cerchi. Non è riuscito a saltare come avrebbe voluto, Gianmarco Tamberi, ma ai microfoni della Rai e di Eurosport dopo la gara aveva dichiarato che sabato, cioè, oggi, sarebbe stata tutta un’altra gara, che sapeva che le qualificazioni di mercoledì erano il giorno più insidioso, vista la sua condizione, che paradossalmente la finale sarebbe stata più semplice. Poi un’altra colica renale, quella di stamattina, lo ha messo ancora ko. Un campione come lui ha mille risorse, ma stavolta riprendersi in tempo per la finale di oggi pomeriggio sarebbe davvero un miracolo.