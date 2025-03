Il nuovo spot delle Marche con Gianmarco Tamberi. Il campione: «Non vedevo l’ora»

ANCONA – Un nuovo video promozionale per le Marche, protagonista il testimonial Gianmarco Tamberi, che non vedeva l’ora di girarlo, di leggere il messaggio, e di presentarlo. «Marche, dove ogni giorno puoi scegliere chi sei»: è questo lo slogan del nuovo spot della Regione Marche e Atim, in collaborazione con la Camera di Commercio, per la stagione turistica 2025, che andrà in onda a partire dalla prossima settimana su tutte le reti nazionali e sulle principali piattaforme a pagamento.

Il video è un vero e proprio inno all’autenticità della straordinaria terra marchigiana, ricca di storie, colori, profumi e arti. Protagonista dello spot è Gianmarco Tamberi, campione olimpico, mondiale ed europeo di salto in alto e testimonial della regione.

L’idea e la regia portano la firma di Gianluca Grandinetti. Il video è stato presentato oggi in anteprima alla stampa a Palazzo Raffaello, alla presenza del presidente della Regione Marche con delega al turismo, Francesco Acquaroli. Hanno partecipato anche Gianmarco Tamberi, il regista Grandinetti con la produzione Multivideo, il direttore dell’Atim, Marina Santucci, e il vicepresidente della Camera di Commercio delle Marche, Marco Pierpaoli.

«Presentiamo il nostro biglietto da visita per la stagione 2025 – ha esordito il presidente Francesco Acquaroli – che deve supportarci nel difendere e migliorare i considerevoli risultati record delle stagioni precedenti, soprattutto sul fronte degli stranieri dove l’anno scorso abbiamo registrato un +14%. Cerchiamo soprattutto di intercettare un circuito di persone che amano un turismo esperienziale che incontra la natura, il paesaggio, l’enogastronomia, la cultura, oltre alla più classica vacanza estiva e balneare, per ampliare le opportunità nelle Marche e per conoscere e immergersi in una realtà straordinaria come quella che offre la nostra regione. Ci siamo lanciati sui mercati internazionali alla ricerca di nuove opportunità di crescita e destagionalizzazione e questo spot, una testimonianza autentica e coinvolgente, sarà un ulteriore strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati».

«Non vedevo l’ora di poter rappresentare la nostra regione e che arrivasse questo momento – ha aggiunto Gianmarco Tamberi –. Sono orgoglioso di aver dato il mio contributo per valorizzare questa magnifica regione. Devo fare i miei complimenti al regista perché è riuscito a far emergere tutto quello che noi amiamo delle Marche e che ci fa ogni giorno innamorare di questa terra. I miei complimenti anche alla Regione, ad Atim, alla Camera di commercio, a tutti coloro che veramente sentono le Marche come la propria casa, come quel territorio che vogliono fare conoscere fuori dalle Marche, fuori dall’Italia. Un territorio che chiunque ha avuto modo di vedere ha apprezzato. Questo è il feedback che ricevo quotidianamente quando dico di essere marchigiano. Chi non c’è stato nelle Marche non vede l’ora di venire, chi c’è stato non vede l’ora di tornare».

Quindi alcune considerazioni sullo spot: «Racconta veramente quello che tutti noi vorremmo venisse fuori dalla nostra terra: la sincerità dei nostri cuori, del nostro animo, la voglia di lavorare per ottenere dei risultati, la voglia di rialzarsi quando cadiamo. Ci tenevo talmente tanto a dare il mio contributo che ho chiesto di essere io la voce narrante di questo testo, secondo me bellissimo, e mi fa davvero piacere che il regista e tutte le persone che hanno lavorato con lui mi abbiano dato fiducia. Certamente ci sarebbero state molte voci che avrebbero potuto leggerlo meglio di me, ma forse in pochi avrebbero potuto interpretarlo e viverlo come un marchigiano. Io l’ho letto con il cuore e ogni singola parola di quel testo la sentivo mia. Adesso bisognerà sbrigarsi a prenotare, perché tra un mese sarà tutto pieno».