ITS Academy, Tecnologia e Made in Italy: open day ad Ancona, Pesaro e Ascoli Piceno

Nove studenti su 10 trovano un impiego entro un anno dal conseguimento del titolo. È la performance occupazionale dei corsi biennali promossi da ITS Academy – Tecnologia e Made in Italy, punto di riferimento nelle Marche per la formazione ad alta specializzazione post diploma, valida alternativa all’istruzione universitaria.

Presente sul territorio con un’offerta didattica costituita da undici indirizzi per l’anno accademico 2024 – 2026, ITS Academy apre le porte con i primi open day nelle sedi di Ancona, Pesaro e Ascoli Piceno per presentare la sua proposta pensata per formare i super tecnici del futuro. Figure molto ricercate, che rispondono alla crescente domanda delle imprese di professionalità innovative e qualificate nei settori chiave per lo sviluppo economico e la competitività del territorio. Da sempre, infatti, la particolarità della formazione all’interno di ITS si fonda sulla stretta connessione fra apprendimento in aula e inserimento in azienda: per questo più della metà degli insegnanti è composta da docenti provenienti dal mondo del lavoro, caratteristica che permette di avere subito cognizione delle professionalità richieste dall’imprenditoria, per dare ai giovani le skills richieste dal mercato.

In questo scenario, gli open day rappresentano un’a preziosa ‘occasione per i ragazzi usciti dalla scuola superiore e non solo, che potranno confrontarsi con imprenditori, recruiter ed ex studenti su programmi di studio e opportunità di carriera.

Open day ad Ancona

L’offerta formativa e le prospettive di inserimento nel mondo del lavoro saranno presentate domani, giovedì 18 luglio, dalle 17 alle 20, a nella sede ITS Academy di Confindustria Ancona.

I corsi in programma nel capoluogo dorico sono saliti a quota quattro, con le new entry “Yactht Specialist: innovazione e Sostenibilità per la nautica di lusso” e “Logistica e Trasporti 4.0”. Il primo percorso intende costruire le competenze necessarie per lavorare con incarichi tecnici nel settore della nautica di lusso per cantieri navali, studi di ingegneria e produttori di componentistica nautica. Il secondo mira a formare figure specializzate nella gestione digitale dei flussi logistici e dei trasporti a supporto delle strategie commerciali di impresa.

Attivi, in versione rinnovata e sempre più orientata al futuro, anche i due storici indirizzi “Verso l’Industry 4.0” e “ICT a AI per l’Industry 4.0”. Quest’ultimo, in particolare, dedicato alla digitalizzazione dei sistemi e all’applicazione delle tecnologie abilitanti ai processi industriali offrirà, per la prima volta, la possibilità di approfondire le conoscenze sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Open day a Pesaro

Porte aperte venerdì 19 luglio, dalle 10 alle 12, nella sede di Cosmob, centro di fama internazionale che da oltre 40 anni fornisce servizi avanzati al sistema imprenditoriale del legno-arredo, e base del percorso firmato ITS Academy volto a formare professionalità in grado di gestire, attraverso le tecnologie di ultima generazione, lo sviluppo di prodotti nel campo del design e dell’arredo.

Con l’indirizzo “Product e interior design: manifattura 4.0 per l’arredamento”, ITS Academy si propone di preparare figure specializzate per le aziende del legno – arredo, custodi di quel patrimonio che, in tutto il mondo, porta il marchio del Made in Italy. Il percorso permette infatti di acquisire le conoscenze e abilità necessarie a gestire la progettazione di prodotto per il settore, in un’ottica di digitalizzazione, prototipazione e industrializzazione, con focus sul design e sull’innovazione dei materiali e un’attenzione sempre maggiore alla eco-sostenibilità.

Open day ad Ascoli Piceno

Il programma di studi, costituito da tre corsi, verrà presentato venerdì 19 luglio, dalle 17 alle 20, nella sede ITS di Ascoli, in via del Commercio 116. Nell’occasione verrà illustrato il nuovissimo indirizzo “Tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica”: un percorso che intende dotare gli studenti degli strumenti per lavorare con incarichi di tecnico di laboratorio o di product specialist nei comparti chimico, farmaceutico, biomedicale e cosmetico.

Sempre operativi, inoltre, i due corsi “Smart technologies e Materiali innovativi” e “Materiali polimerici e sostenibilità ambientale”, rimodulati per rispondere alle reali necessità di un mercato in continua evoluzione. Quest’ultimo, in particolare, è incentrato sulla formazione di supertecnici esperti nello studio e produzione di materiali polimerici innovativi e sostenibili.