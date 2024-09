Ancona, controlli nel weekend: segnalata una coppia di avventori molesti

In un bar di via Giordano Bruno infastidivano i clienti. Al sopraggiungere dei poliziotti non hanno saputo fornire i loro documenti

ANCONA – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio volti a garantire l’ordine e la sicurezza Pubblica in ambito cittadino, come disposto dal Questore di Ancona, d’intesa con il Prefetto, in sede di Comitato per l’ordine è la Sicurezza Pubblica. Anche questo weekend è stato oggetti di diversi controlli.

Nei pressi di un bar in via Giordano Bruno, ad Ancona, è stata segnalata una coppia di avventori molesti che infastidiva i clienti. I poliziotti giunti sul posto chiedevano loro i documenti ma non essendo in grado di fornirli venivano accompagnati in Questura. Si trattava di un uomo e una donna di origini albanesi di circa 30 e 36 anni. Entrambi sono stati deferiti per il loro stato di manifesta ubriachezza, lei anche per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Anche in via Monti Sibillini, nel pomeriggio di ieri, è stata segnalata una persona molesta. Giunti sul posto i poliziotti hanno identificato un soggetto somalo di circa 26 anni che, alla loro vista, cercava di nascondere un pacchetto di sigarette. Identificato e controllato, lo stesso veniva trovato con addosso circa 0.40 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e per questo deferito.

Infine in via Martiri della Resistenza un uomo italiano di circa 40 anni è stato sanzionato. I poliziotti, infatti, mentre transitavano lungo la strada, notavano l’uomo che mentre guidava parlava al cellulare. Dapprima gli intimavano di accostare ma gli ordini non sortivano alcun effetto in considerazione della distrazione dell’uomo, per cui azionavano i dispositivi luminosi e gli intimavano nuovamente di fermarsi.