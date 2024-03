Ancona, ubriachezza molesta: Dacur per un uomo, centro storico vietato per un anno

ANCONA – In mattinata il questore di Ancona, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine ha emesso un Dacur nei confronti di un uomo, di origine rumena del 1973. In particolare, il provvedimento sarebbe scaturito a seguito di episodi di violazione delle norme sulla prevenzione dell’alcolismo.

L’uomo avrebbe più volte dato in escandescenza, versando in uno stato di alterazione psicofisica a causa dell’abuso di alcool, destando preoccupazione fra alcuni cittadini che avrebbero allertato le Forze dell’Ordine. L’ultimo episodio si sarebbe verificato in corso Garibaldi, ad Ancona, dove l’uomo avrebbe dato in escandescenza ed avrebbe infastidito i passanti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno condotto l’uomo presso gli Uffici della Questura dove è stato deferito per ubriachezza molesta.

A seguito dei reiterati episodi e della sua condotta, in considerazione del fatto che il suo atteggiamento destava preoccupazione, soprattutto perché si trovava in pieno centro storico, in un’area urbana molto frequentata, anche da bambini. Per tale motivo il Questore ha emesso la misura di prevenzione, con la quale ha vietato all’uomo, per la durata di un anno, di accedere in tutta l’area urbana di corso Stamira, piazza Cavour, corso Mazzini, nonché piazze Kennedy e della Repubblica.