Castelfidardo, task force della Polizia locale: identificate 100 persone

CASTELFIDARDO – Lampeggianti e posti di blocco a Castelfidardo nel fine settimana (20-21 settembre) per il servizio coordinato di controllo del territorio che ha visto tre equipaggi della Polizia municipale impegnati nella fascia ricompresa tra le 19 e l’1. Ha portato numeri importanti per un servizio che non si è limitato ai normali controlli di polizia stradale ma che ha visto un vero e proprio sistema di prevenzione e sicurezza integrata del territorio considerato che sono state identificate poco meno di un centinaio di persone ed elevati una decina di verbali con un fermo amministrativo di un motociclo.

Impiegato il precursore per la verifica della stato di ebrezza alcolica ed il modernissimo strumento di analisi salivare per la ricerca delle sostanze stupefacenti che, per fortuna, non hanno mai riscontrato dati positivi. Analoghi servizi continueranno ad essere programmati con cadenza periodica per rafforzare il sistema di controllo del territorio in tempo reale, incrociando i dati della sala operativa dove confluiscono le immagini di videosorveglianza, con i dati raccolti dalle pattuglie impiegate a presidio del territorio.

Quella appena conclusa è stata una settimana decisamente impegnativa per la polizia locale di Castelfidardo, che ha visto impegnati h24 gli equipaggi dapprima per fronteggiare l’emergenza maltempo sotto l’egida del Coc riuntosi nella sala operativa del Comando di piazza Leopardi. È stata ripristinata la viabilità in maniera completa in tutte le strade interessate in questi giorni da smottamenti o frane mentre resta massima l’attenzione su alcune aree del territorio dove gli argini sono crollati e dove sono ancora presenti allagamenti che insidiano le abitazioni.