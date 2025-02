Osimo, il report 2024 della Polizia Municipale

OSIMO – Nel consueto bilancio relativo all’anno 2024 sono stati evidenziate le attività e i risultati ottenuti in termini di prevenzione e controlli nelle varie materie di competenza del Corpo di Polizia Locale di Osimo.

L’attività

Entrando nel dettaglio dell’attività di vigilanza, i punti decurtati ai conducenti sono in totale 4.550, 722 i veicoli sospesi dalla circolazione per assenza di revisione ed in aumento i veicoli oggetto di fermo o sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa per un totale di 332. La presenza sul territorio è stata garantita con servizi mirati e con posti di blocco, anche con l’utilizzo del telelaser per il controllo della velocità, per un totale di 5.492 veicoli sottoposti a verifica. 53 le sanzioni per utilizzo del cellulare durante la guida, 46 per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, 9 sanzioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti mentre in 5 casi i conducenti sono stati sanzionati per inottemperanza all’alt o rifiuto di esibire i documenti di circolazione.

Le soste

Particolare attenzione è stata riservata al controllo delle soste negli spazi riservati alle persone con disabilità dove sono state accertate 28 sanzioni a carico di veicoli che occupavano abusivamente le aree di parcheggio a loro riservate e 10 violazioni per uso improprio dell’autorizzazione alla sosta. In un caso, dopo un’attenta e puntuale attività d’indagine è stato sanzionato un soggetto che utilizzava abusivamente il contrassegno intestato ad un familiare, senza che questi fosse mai presente. Controllate da tutto il Comando 5.525 persone e gestite un totale di 9.263 richieste, tra interventi del personale del pronto intervento, sopralluoghi e segnalazioni inoltrate all’ufficio lavori pubblici per manutenzioni di vario genere o sostituzione di segnaletica. Fondamentale l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza dislocate sul territorio comunale che per 70 volte sono state utilizzate anche da parte delle altre forze di Polizia oltre che dalle pattuglie direttamente collegate a quelle con tecnologia ocr per la lettura di targhe in tempo reale. Nel 2024 si sono conclusi anche i lavori di implementazione con l’installazione di ulteriori 42 telecamere. Proprio grazie alla videosorveglianza sono stati rintracciati e denunciati i responsabili del danneggiamento di un veicolo in sosta nel centro storico, che ha permesso al proprietario di essere rimborsato dei danni subiti. Un altro soggetto è stato denunciato poiché responsabile del danneggiamento volontario proprio di un’auto in sosta della Polizia Locale.

L’attività su strada

L’attività di infortunistica stradale ha visto gli operatori di Polizia Locale in prima linea per l’attività di rilevazione per un totale di n. 142 incidenti di cui 88 con feriti, mentre in un caso il conducente è stato rintracciato a seguito di fuga e omissione di soccorso. Grazie all’attività di indagine con l’ausilio della videosorveglianza, sono state elevate 18 sanzioni a carico di conducenti che non hanno ottemperato all’obbligo di fornire i dati o si sono allontanati dal luogo del sinistro a seguito di incidenti con soli danni. Importante è anche l’attività di controllo in materia ambientale che ha riguardato in totale 227 sopralluoghi che hanno comportato 48 sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali e leggi regionali, sia per ciò che riguarda gli animali d’affezione e la regimazione delle acque di terreni agricoli. Cinquantuno invece sono state le notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica, tra cui un caso di disturbo alla quiete pubblica, due casi di truffa online, un abuso edilizio, un caso di documenti falsificati e contraffatti utilizzati per eludere i controlli, alcuni casi di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, cinque casi di danneggiamento ed un caso di appropriazione indebita. Denunciati per ricettazione due ragazzi poiché sorpresi a circolare nel territorio osimano con un motociclo rubato ad Ancona.

Gli altri accertamenti

1.708 gli accertamenti per la verifica di cambi di residenze, pratiche di immigrazione, cambi di abitazione, verifica dimora e idoneità alloggiative. In tema commerciale sono stati 431 i controlli svolti, in particolare rivolti alla gestione del mercato settimanale e di quelli straordinari, mentre sono stati 78 gli eventi e manifestazioni gestite e coordinate dal settore segreteria del comando e 13 le autorizzazioni per competizioni sportive su strada.