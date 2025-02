Jesi: tavolini abusivi e niente acqua calda, due bar multati da Polizia di Stato e Polizia locale

JESI – Controlli congiunti da parte della Polizia di Stato del Commissariato jesino e della Polizia locale. Un servizio di monitoraggio straordinario per innalzare la percezione di sicurezza nei cittadini, che ha visto le pattuglie impegnate in identificazioni, presidio delle zone sensibili della città (via Setificio, Granita, quartiere San Giuseppe, piazzale San Savino, via Trieste e via XXIV Maggio) con un’estensione dell’area di controllo anche al centro storico e a via San Francesco.

Al centro dei controlli anche cinque esercizi commerciali: due bar in particolare, sono risultati irregolari e sono stati multati per complessivi 4mila euro, essendo emerse sei gravi violazioni amministrative. In particolare, in uno dei due bar all’atto del controllo Polizia locale e Commissariato hanno riscontrato che nel bancone dove avveniva la somministrazione, dal rubinetto del lavandino non usciva acqua calda. La titolare non è stata in grado di mostrare le schede di autocontrollo per la rilevazione delle temperature. Nel locale della preparazione dei cibi, mancava un lavandino, inoltre l’insegna pubblicitaria non era a norma.

Guai anche per il secondo bar, dove è emerso che il manuale di autocontrollo della vecchia società veniva utilizzato per la nuova società e non si era proceduto all’aggiornamento. Gli orari di apertura e chiusura non corrispondevano a quelli comunicati al Suap ed è stata accertata la presenza di un’area esterna con tavoli e sedie per circa 14 metri quadrati per 2,5 non autorizzata.

Sono stati contestati sei illeciti amministrativi per 4mila euro. Sono state identificate 108 persone, di cui solo 14 sono risultate positive e 7 erano extracomunitarie. Sono state controllate anche 35 vetture. I controlli continueranno e saranno estesi anche ad altri quartieri cittadini.