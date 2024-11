Castelfidardo, una delegazione in Brasile per un grande patto di amicizia

CASTELFIDARDO – La splendida esibizione “I Concerti del Consiglio”, che hanno inaugurato a fine ottobre una nuova stagione di musica con “I nostri mantici” a Castelfidardo, ha aperto le porte a due annunci dati dall’amministrazione comunale. Nel mese di dicembre una delegazione fidardense sarà ospite in Brasile, a Barra do Ribeiro, per la terza edizione del Festival internacional da Gaita ed in tale occasione sarà suggellato ufficialmente il patto di amicizia che legherà le due cittadine nel segno della musica e della fisarmonica. L’assessore alla Cultura Ruben Cittadini poi ha anticipato l’appuntamento di domenica 17 novembre: il cittadino onorario e ambasciatore della fisarmonica Yasuhiro Kobayashi, in arte Coba, regalerà una chicca del suo ultimo lavoro all’On Stage club di via Soprani (alle 18 a ingresso libero) in duo con un clarinettista della Tokyo Symphony Orchestra Masashi Togame.

I concerti

Sapientemente introdotti da Moreno Giannattasio, i solisti Michele Alessandrini, Nicolas Chiaraluce e Veronica Ferraioli, allievi del maestro Lucanero, hanno interpretato tre brani per organetto con elaborazioni jazz da loro stessi preparate; Michele Alessandrini ed Elena Merli, classe del maestro Pallotta, si sono poi esibiti alla fisarmonica in due grandi classici come Bossa Nova e Acquarelli cubani, mentre l’ensemble dei maestri ha suonato in premiere assoluta un’inedita e suggestiva partitura del maestro loretano Adamo Volpi, da questi donata al maestro Mugnoz e trascritta nell’occasione dal maestro Pallotta.

Gran finale affidato alla Fisorchestra, sostenuta con sensibilità e passione dalla ditta A..mare nel ricordo di Lorenzo Giaccaglia e da Amma, l’associazione che raggruppa le aziende del comparto fisarmonica, rappresentata dal presidente uscente Mirco Soprani. «Un progetto che esalta la purezza dello strumento a mantice: in un periodo di crisi di iscrizioni nei Conservatorio nella sezione classica, la nostra civica scuola Soprani è in controtendenza, registrando una vistosa crescita», ha spiegato con orgoglio il direttore Emiliano Giaccaglia.

Il sindaco Roberto Ascani ha esaltato nel suo intervento la qualità del concerto e l’impatto sonoro dal vivo: «Fa capire come e quanto la fisarmonica possa emozionare. È una lode la mia all’impegno profuso dalla scuola civica nella promozione del talento e valorizzazione del territorio».