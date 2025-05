Delta Motors e ispettorato del lavoro insieme in AcademyLab per formare “sul campo”

ANCONA – Dal prossimo 9 maggio ventidue studenti delle superiori, venti del Laeng-Meucci di Osimo-Castelfidardo e due online, prenderanno parte ad AcademyLab, innovativo corso di formazione che si svolgerà all’interno della stessa scuola e poi con le ore di pratica alla Delta Motors di Ancona e che porterà due di loro a essere assunti da luglio, quando partirà la seconda fase di AcademyLab, con contratto a tempo determinato.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra il gruppo Delta Motors e l’ispettorato nazionale del lavoro con l’obiettivo di coinvolgere in progetti di formazione specifici e concreti gli studenti delle superiori, delle università, i neodiplomati e i neolaureati. L’iniziativa mira a far emergere competenze tecniche, soft e non cognitive skill, indispensabili per affrontare le sfide del domani, attraverso un laboratorio “School & Job”, e un percorso, “Verso il futuro”.

AcademyLab è stato ideato da Gerardo Savini, Ceo del gruppo Delta Motors, e dal direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro di Ancona, Pierluigi Rausei, che dirigerà l’accademia. I ragazzi partecipanti avranno come tutor la coordinatrice esecutiva di AcademyLab, Giulia Moroni.

L’iniziativa è stata presentata stamattina alla Delta Motors di Ancona, presenti oltre a Savini, Rausei e Moroni, la responsabile risorse umane Delta Motors, Sara Casciano, il direttore marketing, Stefano Righetti, e i dirigenti scolastici del Laeng-Meucci di Osimo-Castelfidardo, Angelo Frisoli e del Volterra Elia, Rosa Martino.

«AcademyLab prende per mano gli studenti e li porta dentro al mercato del lavoro con un contratto di lavoro – ha spiegato Pierluigi Rausei –, questa è la sfida. Le scuole realizzano delle abilità di base, trasversali, ormai sono a livello molto alto anche per quelle informatiche e linguistiche, mancano le non cognitive skill, manca il lavoro sul carattere, sulla motivazione, sulla capacità di fare squadra, sul credere in un’attività lavorativa, sull’essere capaci di stare all’interno di un’organizzazione non come numeri zero ma sempre come numeri uno. Coltiviamo l’ambizione dei nostri giovani. Questo percorso parte con un laboratorio di mindfulness, non con il diritto del lavoro. Non esiste nessuno che possa entrare in un posto di lavoro senza essere capace di avere una propria stima personale da investire».

«Il nostro è un progetto ambizioso, voluto con forza con un obiettivo chiaro: formare una nuova generazione di professionisti capaci, consapevoli e guidati da valori forti – ha aggiunto Gerardo Savini –. Investiamo sui giovani perché crediamo che il loro talento, se accompagnato da etica e visione, sia il vero motore del successo aziendale e della crescita condivisa. È da qui che parte il futuro di Delta Motors».

Il progetto si divide in una parte teorica e una pratica. Per la prima parte sono in programma due giornate di lezioni, da 10 ore, nelle aule dell’Istituto Laeng-Meucci, il 9 e 22 maggio, per parlare di tematiche come l’organizzazione aziendale, i rapporti con gli stakeholder esterni, i trucchi per la corretta stesura di un curriculum e sul come affrontare colloqui di selezione, oltre a conoscere i diritti e i doveri sul lavoro, i contratti e gli aspetti essenziali della sicurezza.

La parte pratica si terrà, invece, nella sede anconetana di Delta Motors nelle giornate del 13, 20 e 27 maggio. Dopo un laboratorio psicoterapeutico di mindfulness, condotto dalla psicoterapeuta Francesca Caldarelli, gli studenti entreranno nei principali reparti aziendali.

Al termine delle due fasi, i corsisti saranno valutati con due idoneità essenziali per le attività pratiche, psicologica e di adattamento al lavoro, e con un giudizio di merito sull’apprendimento delle materie teoriche. I due studenti migliori saranno poi integrati da luglio all’interno di Delta Motors, con un contratto a tempo determinato di un anno o di apprendistato di tre, entrambi con prospettive di stabilizzazione.

Una nuova edizione del laboratorio per Ancona sarà poi lanciata a settembre e porterà alla creazione di altri tre posti di lavoro effettivo. Ma già a luglio, anche nella sede Delta Motors di Rimini, è previsto l’avvio di un altro laboratorio per altri cinque contratti di lavoro.