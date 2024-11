Cambio conto corrente: come scegliere quello migliore per le tue esigenze

I motivi che possono portare una persona a valutare un nuovo conto corrente sono diversi, ma le difficoltà che si possono incontrare sono sempre le stesse. A volte scegliere a quale istituto rivolgersi può essere difficile perché le opzioni sono diverse.

La soluzione si trova in un’attenta analisi di quelle che sono le nostre esigenze e dei vantaggi che offrono i diversi istituti. Il conto corrente Findomestic, ad esempio, è uno dei più apprezzati in quanto possiede una gestione totalmente online, facilitata, e soprattutto è a canone zero.



Ma al momento della scelta non devono essere solo i costi a guidare le persone, ma anche le funzionalità offerte. La possibilità di gestire tutto online è oggi un grosso vantaggio che non deve essere sottovalutato, perché facilita molto la vita quotidiana.

In questo articolo si parlerà in modo approfondito di quali sono i vantaggi da valutare quando si decide di cambiare conto corrente e daremo qualche consiglio extra in merito al passaggio.

Quale conto corrente scegliere? I vantaggi di quelli online



Il conto corrente è un aspetto fondamentale nella vita di una persona e scegliere quello giusto è alla base della corretta gestione delle nostre finanze. Quelli online, ad oggi, sono tra i più accreditati soprattutto perché offrono una gestione a costo ridotto, talvolta canone zero come nel caso del conto corrente Findomestic.

A questi vantaggi si devono poi aggiungere i bonifici ordinari che devono essere preferibilmente gratuiti e illimitati, oltre ad avere la possibilità di prelevare senza commissioni presso sportelli ATM di istituti convenzionati.



Data la preferenza per i conti online, avere a disposizione un’app dedicata è un grosso punto di forza in questi casi, perché permette una totale gestione delle proprie finanze da dispositivo mobile.



Questi strumenti digitali avanzati non solo offrono la possibilità di effettuare operazioni rapidamente in pochi clic, come nel caso di bonifici o il pagamento di bollettini, ma talvolta hanno anche a disposizione un report personalizzabile delle spese e consentono di monitorare tutti i movimenti in modo chiaro.



Infine, conti correnti online come quello di Findomestic, hanno a disposizione anche una carta di debito gratuita e l’imposta di bollo è a carico dell’istituto.

Consigli utili per la scelta della nuova banca



I conti correnti online vengono spesso preferiti perché eliminano la necessità di fare lunghe file alle filiali e permettono di svolgere tantissime operazioni direttamente dal proprio smartphone. Con le moderne tecnologie, sono inoltre estremamente sicuri e più facili da gestire di uno tradizionale.

Nel processo di valutazione, quando decidiamo di cambiare, è quindi sempre bene partire da quali sono le nostre abitudini ed esigenze. Ad esempio, se si effettuano regolarmente transazioni internazionali sarà utile cercare un istituto bancario che offra condizioni vantaggiose per i bonifici esteri.



Per chi, invece, utilizza il conto principalmente per operazioni quotidiane, quali prelievi e pagamenti, è fondamentale esaminare i costi di gestione e le commissioni associate a questi servizi.



Inoltre, è utile informarsi in anticipo sulle modalità di trasferimento dei servizi collegati al vecchio conto, come le carte di credito o l’accesso all’home banking, per evitare interruzioni nell’utilizzo.



È, infine, fondamentale ricordarsi di conservare una copia di tutti i documenti, successivamente all’apertura, e comunicare tempestivamente il cambio di iban al datore di lavoro e le aziende con cui si hanno rapporti finanziari.

