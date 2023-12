Da Unicredit sostegno ai progetti green del Gruppo Santori

Il Gruppo Santori, storica azienda marchigiana di Monte Urano (Fermo) specializzata nel commercio e nella produzione di pellami, riceverà 1milione di euro da UniCredit a sostegno dei suoi piani di sviluppo sostenibile. Si tratta di due finanziamenti, ciascuno da 500mila euro, per le aziende del gruppo: Santori Pellami S.p.A. e Conceria Nuvolari Società Benefit S.r.l.

Le operazioni hanno un periodo di ammortamento di cinque anni e sono finalizzate a sostenere attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di brevetti in grado di implementare la sostenibilità dei processi produttivi e l’utilizzo di materie prime ecosostenibili per la creazione di prodotti finiti sempre più green. Il finanziamento Unicredit è assistito all’80% dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

«Attraverso il sostegno di UniCredit consolideremo i risultati ottenuti ad oggi in ambito ESG, migliorando lo score attualmente in essere ed investendo in driver innovativi per la penetrazione di settori ancora inesplorati per noi», fa sapere Sara Santori, Ceo e socia di Sartori.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, si è detto entusiasta di sostenere una «realtà storica del territorio che si distingue per solida tradizione e forte impegno in innovazione, in un percorso di sviluppo di forte impatto sul tema della sostenibilità». «Siamo certi – ha aggiunto – che ciò inciderà positivamente sulla crescita dell’azienda e avrà effetti positivi per l’intero comparto».

Sara Santori, ceo e socia della Sartori Pellami a Fermo

Santori Pellami SpA è un’azienda a conduzione familiare, attiva dal 1890 e specializzata nel commercio e nella produzione di pellami. Dal 2015 ha avviato Naturella, linea di produzione sostenibile di pelle ecologica e biodegradabile al 90% grazie a un rivoluzionario sistema brevettato per trattare i pellami e ottenere un materiale privo di cromo, a basso contenuto di metalli pesanti e biodegradabile.

Conceria Nuvolari è una PMI innovativa, specializzata in pellami di alta qualità; è stata fondata nel 2009 ed è guidata da Sara Santori dal 2015. Ha lanciato Skingoat, brevetto di Innovazione Tecnologica (Micropore System Natural Transpiration) per il raggiungimento di elevati livelli di traspirabilità, termoregolazione e comfort in articoli in pelle, metal free e biodegradabili, prodotti principalmente per l’industria calzaturiera e dell’abbigliamento. Anche Graphene Leather è un prodotto innovativo frutto della ricerca della Conceria Nuvolari: si tratta di una pelle trattata con grafene altamente resistente che conferisce una durabilità a lungo termine. Tra i prodotti, Nature-l, linea di pellami altamente sostenibili certificati biobased al 88%, compostabili e carbon neutral .