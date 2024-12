Serie D, la Samb vince e va in fuga. Colpi esterni per Ancona e Castelfidardo

Giornata pirotecnica in serie D con ben 26 gol messi a segno.

Pesano tantissimo quelli della Samb, che vince 2-1 lo scontro diretto con il Teramo e vola a +6 sulla seconda in classifica (massimo vantaggio). Dopo un primo tempo equilibrato, la Samb sblocca la partita nella seconda frazione, prima con Guadalupi al 16’ e poi al 18’ con il raddoppio di Kerjota. Sembra il colpo del kappaò, ma il Teramo accorcia le distanze grazie all’autorete di Candellori. Minuti finali di tensione, con gli ospiti che tentano il tutto per tutto. La Samb resiste e porta a casa una vittoria importantissima, anche perché le dirette concorrenti rallentano il passo.

Pareggiano sia l’Atletico Ascoli che il Chieti. I bianconeri rischiano nel derby casalingo contro la Vigor Senigallia, vicinissima al colpaccio. I padroni di casa vanno in vantaggio al 4’ con l’autorete di Rotondo su conclusione di Clerici, poi pareggia la Vigor al 38’ con l’incornata vincente di Pesaresi, che sfrutta il cross al bacio di Konè. Sorpasso ospite nel secondo tempo grazie a Ferrara che al 17’ raccoglie una spizzata di testa di capitan Pesaresi. Poi Maio per l’Atletico firma il pareggio in extremis su calcio di rigore.

Pareggia anche il Chieti per 3-3 a Recanati. Partita sempre sulle montagne russe. Sono gli ospiti a passare in vantaggio con Oddo, poi è il neo acquisto Spagna a pareggiare i conti, firmando subito il suo primo gol in maglia giallorossa. I padroni di casa ribaltano la situazione al 42’, con la rete del 2-1 che arriva grazie al diagonale potente di D’Angelo. Nella ripresa gli ospiti trovano il pari al 51’ con Fall su sponda di Ciccarelli. E al 73’ il Chieti va di nuovo in vantaggio con Cordova, che stacca di testa a due passi dalla porta. Reazione immediata dei padroni di casa, che pareggiano grazie al calcio di rigore di Alfieri. Quarto pareggio consecutivo della gestione Bilò, con la squadra ancora invischiata in zona play-out.



Ancora un colpo in trasferta per l’Ancona, che espugna il campo del Notaresco per 1-0. Massimo risultato con il minimo sforzo per i dorici: la vittoria arriva grazie al gol messo a segno al 29’ da Amadori, caparbio nel rubare palla ad un difensore e piazzare la sfera tra palo e portiere. I dorici tentano di raddoppiare ma rischiano quando i padroni di casa colpiscono il palo con Braccia. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Gadda, al quarto risultato utile consecutivo.



Sfuma invece la prima vittoria casalinga per la Fermana. I canarini dominano e costruiscono nel primo tempo, poi sciupano tutto nella ripresa. Vantaggio dei padroni di casa al 12’ con Bianchimano. Poi è Perri, l’estremo difensore della Fermana, a neutralizzare un calcio di rigore sbarrando la strada al pareggio ospite. Dopo lo scampato pericolo arriva il raddoppio dei padroni di casa ancora con Bianchimano. Nel secondo tempo però il Termoli accorcia le distanze al 13’ con Ricci. E’ il primo campanello di allarme: al 26’ arriva la rete di Barone su calcio di rigore che fissa il risultato finale sul 2-2. Finisce con i fischi dei tifosi canarini indirizzati alla squadra di casa, ora penultima in classifica.

L’Avezzano espugna il campo del Fossombrone. Abruzzesi avanti per 2-0 nel primo tempo. Entrambi i gol arrivano su calci di rigore, trasformati al 9’ e al 38’ da De Silvestre. Nel secondo tempo i padroni di casa provano a riaprire la gara, ma sprecano troppo anche con il bomber Casolla, che ha le polveri bagnate. E così è l’Avezzano a portarsi sul 3-0 al 18’. Il Fossombrone accorcia le distanze con il neo entrato Turri, ma la rimonta si ferma qui. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Fucili.

Il Castelfidardo batte il Roma City in trasferta grazie alla rete decisiva di Braconi. Vittoria pesantissima per la squadra di Giuliodori, che si portano a + 4 dalla zona play-out.

In coda alla classifica torna alla vittoria la Civitanovese, che batte in casa il Sora per 2-0, grazie ai gol di Buonavoglia nel primo tempo e il raddoppio nella ripresa di Bevilacqua. Prima vittoria casalinga per la squadra di mister Alfonsi, che si allontana dall’ultimo posto.



LA CLASSIFICA

Sambenedettese 31, Atletico Ascoli 25, Chieti 24, Teramo 24, L’Aquila 24, Fossombrone 22, Ancona 22, Vigor Senigallia 20, Castelfidardo 18, Isernia 18, Avezzano 16, Sora 15, Roma City 14, Termoli 14, Civitanovese 14, Recanatese 13, Fermana(-2) 12, Notaresco 11.