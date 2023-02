Pesaresi, simbolo della Vigor: «La squadra prima di tutto»

Capitano, bomber, bandiera: Denis Pesaresi è l’uomo simbolo di una Vigor Senigallia che continua a stupire. E’ sua la doppietta che ha portato i rossoblù alla vittoria contro il Trastevere domenica scorsa, blindando il secondo posto in classifica e allungando la striscia di vittorie casalinghe al Bianchelli (dieci, la migliore del girone). Senigalliese di Marzocca, Denis Pesaresi è già il miglior goleador vigorino di tutti i tempi, dopo aver superato nella scorsa stagione il record detenuto da Mirko Polverari (87 gol). Quest’anno il capitano rossoblù, con le sei reti già messe a segno, ha raggiunto quota 96 gol con la maglia della Vigor e punta a tagliare lo storico traguardo dei 100, anche se il focus principale resta il bene della squadra. «Non ho obiettivi personali – spiega Denis – guardo solo al risultato della Vigor e sono sicuro che continuando ad allenarci così ci toglieremo tantissime soddisfazioni tutti insieme».



Che significato hanno avuto le reti di domenica?

«Sono molto contento per le due reti perché ci hanno aiutato a vincere la partita contro una squadra molto forte come il Trastevere attrezzata per vincere il campionato».

Dove può arrivare questa Vigor?

«Dobbiamo pensare partita dopo partita, ma senza porci limiti. Siamo un grandissimo gruppo che deve continuare a sognare e far sognare tutto il popolo rossoblù».

Domenica a San Benedetto contro il Porto d’Ascoli, che partita vi aspetta?

«Sarà una partita molto difficile contro una squadra quadrata, con una delle migliori difese del campionato. Servirà sicuramente la miglior Vigor per portare a casa il risultato».