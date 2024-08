Turisti a zonzo per Ancona: «Niente arredi e troppi cantieri. La città è poco accogliente» – VIDEO

ANCONA – Sono sempre di più i turisti che scelgono di visitare Ancona durante le vacanze estive. Tanti italiani ma soprattutto moltissimi stranieri, complici pure le navi da crociera che attraccano nello scalo dorico del porto. Ma la città non emerge certamente per l’accoglienza che riserva ai visitatori, tra «muri sporchi, cantieri nel clou dell’estate (vedi piazza della Repubblica) e pochi eventi serali in centro».

Francesco Pinna, titolare del bistrot Gnao Gatti di via Beccheria, evidenzia come «i turisti ci sono, ma potrebbero essere accolti molto meglio. La città non è attrezzata. La vocazione turistica c’è solo sulla carta, i viaggiatori qui sono spaesati, siamo noi a fare da cicerone. Non ci sono indicazioni, né arredi urbani».

Ci scherza su Ludovico Scortichini, di Confindustria: «L’accoglienza del 2024? È un po’ come andavo a scuola io, va bene ma si potrebbe fare più. Questo è un anno cruciale, per la prima volta dopo il post Covid, il 2024 è comparabile al 2019 – fa Scortichini –. Ora si ritorna ai mercati normali, è un anno di svolta. Ci sarà una flessione dal 5 al 10%, bisogna fare in modo che la qualità dei servizi sia in linea con il prezzo. Si deve fare di più sul concetto dei servizi alberghieri. E tra l’altro tutti auspicavano che ci fosse una strategia più aggressiva dell’Atim nei confronti dei mercati stranieri, ma questo è successo solo in parte e in modo tardivo».

Per Massimo Lampa (Trattoria 13 Cannelle), «il problema è che l’amministrazione comunale ha iniziato a fare i lavori proprio ora, nel mese più importante della stagione estiva. Guardate, ad esempio, piazza della Repubblica, che è tutt’un cantiere. E poi vanno incrementate le iniziative nelle tante piazze della città».

Gordon Whiteman viene dal Nord dell’Inghilterra. Lo intervistiamo in inglese mentre passeggia con sua moglie lungo Corso Garibaldi: «Sono ad Ancona perché fa parte dell’itinerario della crociera. L’avevo già vista circa 40 anni fa, quando percorrevo l’Europa per via del mio mestiere di camionista. È una città carina», commenta.