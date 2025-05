A Portonovo il primo sold out della stagione tra mare, turisti e ristoranti pieni

Gli operatori assicurano che la spiaggia sarà sistemata per metà maggio, intanto gli aficionados accorrono nella baia per la prima tintarella

ANCONA – Portonovo quasi sold out per il ponte del primo maggio. Parcheggi al completo, turisti negli hotel e a passeggio in spiaggia, studenti in vacanza che arrivano coi motorini e in autobus, viavai di auto alla disperata ricerca di un posto. E poi il solito serpentone di mezzi parcheggiati per scendere a Mezzavalle.

È un anticipo d’estate, d’altra parte le temperature da giugno inoltrato spingono tanta gente alla ricerca della prima tintarella, i lettini in molte parti della spiaggia sono già disponibili. E poi c’è sempre la spiaggia libera, a Mezzavalle come nella zona in fondo alla baia dalla parte del molo, come pure vicino alla torre e in fondo, oltre alla Capannina. Famiglie con bambini, turisti, e tantissimi anconetani che hanno sfruttato il ponte, le scuole e molti uffici chiusi, ma soprattutto il sole e le temperature elevate, per un tuffo nell’estate e nel mare ai piedi del Conero.

Portonovo verso Mezzavalle

L’acqua non è un granché, a causa delle recenti piogge, soprattutto nella zona del molo si presenta sporca, oleosa, verde, con tanti rami trasportati dal mare, ma è solo un momento, tornerà presto pulita come sempre. Colpa delle correnti, ma oltre la torre è decisamente meglio.

Ovunque, comunque, ci sono persone alla ricerca di un posto dove appoggiare il proprio asciugamano oppure a caccia di un lettino. E poi ci sono i turisti, quelli che arrivano semplicemente in visita, quelli che scoprono la baia e poi si fermano al ristorante – anche senza mosciolo selvatico di Portonovo –, quelli che arrivano in mountain bike, una foto, un selfie e via, alla ricerca di un altro scorcio da conservare nella memoria e nello smartphone. Sembra estate, insomma, anche se in diverse parti della baia c’è una spiaggia ancora da sistemare: gli operatori assicurano che è normale, che tutto sarà tirato a lucido da metà maggio in poi.

Intanto i ristoranti sono pieni e in spiaggia il profumo delle creme solari si mescola a quello del sugo di pesce che stanno preparando le cucine, ma anche all’odore del mare, trasportato dalla leggera brezza che aiuta a non patire troppo i primi caldi della stagione.

C’è anche chi fa il primo bagno della stagione, chi gioca a pallone nelle zone più sabbiose, come quella vicino alla torre, chi per ripararsi appronta una tenda con un telo, chi si porta l’ombrellone, chi aggiusta il capanno in attesa dei mesi in cui sarà più utile. Intorno le tovaglie bianche dei ristoranti fanno da piacevole contrasto al blu del cielo e all’azzurro-verde dell’Adriatico.

È il primo antipasto della bella stagione e in molti sfruttano giornate come queste per godersi l’incanto della baia degli anconetani. Una baia che si prepara ad assorbire l’urto dell’estate, tra il traffico, i parcheggi sold out e un mare che vanta tanti ammiratori.