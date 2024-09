Ancona, una domenica speciale tra Festa dello Sport e Regata del Conero

Due eventi in programma per domani, 15 settembre, uno dalle ore 10 in centro e l'altro che si snoderà verso Portonovo a partire dalle ore 11

ANCONA – Ancona cittadella sportiva: domani, domenica 15 settembre, la città sarà attraversata da due eventi, un’iniziativa e una manifestazione. La prima è la Festa dello Sport, organizzata dall’amministrazione comunale e giunta alla sua seconda edizione, la seconda è la Regata del Conero, con partenza davanti al Passetto alle 11. La Festa dello Sport è un appuntamento rivolto particolarmente a bambini e ragazzi e che celebra le associazioni sportive cittadine, ne parteciperanno tantissime e in rappresentanza di moltissime discipline. Dieci di ore di programmazione, messa a punto in collaborazione con l’associazione culturale Essere Felici. La manifestazione si svolgerà in pieno centro storico tra piazza Pertini, piazza Cavour, piazza Roma e tutto corso Garibaldi, dalle 10 alle 20. Parteciperanno il ginnasta Tommaso Brugnami, il podista Simone Barontini, Luigi Casadei dell’Atletica Anthropos, Sarah Al Halwani della nazionale italiana di taekwondo, e per l’equitazione Laura Marsili ed Elena Carpano. Seguiranno le presentazioni delle squadre The Begin Volley Ancona, Beach Volley School Ancona, Bola Padel Next e Club Scherma Ancona. Prevista infine la consegna della targa per il trentennale dalla scomparsa di Italico Conti, che verrà consegnata alla figlia Cristiana.

«Con la Festa dello Sport – dichiara il vicesindaco Giovanni Zinni – Ancona manifesta gratitudine alle associazioni che si impegnano costantemente per avvicinare bambini e ragazzi alla pluralità delle discipline sportive promosse sul territorio. È un lavoro enorme finalizzato a favorire una crescita sana ed equilibrata in un contesto sociale complesso, nel quale può capitare di perdersi. Quella di domenica è una grande occasione per approcciare il mondo dello sport, agonistico e non, che la città celebra anche con la venticinquesima edizione della Regata del Conero». Ed ecco la Regata del Conero, giunta alla sua venticinquesima edizione, con circa duecento imbarcazioni attese sulla linea di partenza domattina grazie anche al miglioramento delle condizioni meteo: le barche partecipanti partiranno alle 11 davanti al Passetto, la sfida sarà seguita con commento in diretta dal consueto gazebo di Paolo Cori, ai piedi del monumento, le imbarcazioni seguiranno un percorso a quadrilatero allungato da Ancona a Portonovo, le vele bianche invece arriveranno fino al Trave, è questa l’unica novità di quest’anno riguardo alla regata che vedrà al via numerose imbarcazioni molto competitive, tra cui Petite Terrible di Claudia Rossi, Kiwi di Mario Pesaresi, Orlanda di Andrea Muratori, Sixth Sense di Sandro Paniccia, e dulcis in fundo la protagonista che ha vinto l’ultima edizione, Anywave Safilens, proveniente da Trieste.