Ancona, la tombola di San Ciriaco la vince Cyril proveniente da Loreto

ANCONA – Alla fine ha vinto Cyril, proveniente da Loreto: millecinquecento euro di premio messo in palio dalla Domus Aurea di Alfieri Tanatologia per la tombola, anzi, il “tombolò” con i numeri tutti abbinati a delle parole in anconetano, con cui s’è conclusa la fiera di San Ciriaco.

La tombola è andata in scena in una gremita piazza Diaz, circa 2.200 i biglietti venduti dalla Croce Gialla, oltre tremila le persone che hanno atteso lo scandire dei numeri estratti dal piccolo Andrea, le spiegazioni del presentatore Roberto Cardinali, le parole del presidente della Croce Gialla di Ancona, Alberto Caporalini, i premi assegnati a Radio Tua, a Stefano Fera e Peppe Bartolucci. I premi da 150 euro per il terno, da 200 per la quaterna, da 300 per la cinquina e, infine, i millecinquecento euro assegnati a Cyril per la tombola che ha tenuto con il fiato sospeso per tre quarti d’ora tutta la piazza, anche sotto la pioggia, caduta a tratti.

Ripassando l’anconetano e le parole abbinate ai numeri, il 71, il “ciego”, il 52, il “fifò”, il 6, la “rosciolata”, il 49 “Mezzavalle”, l’88, i “paccasassi”, l’82 “lo sgolfanato”, il 56, il “cristo” e tante altre espressioni in anconetano, anche quelle che si dicono ma non si scrivono. Un bel modo per concludere la fiera di San Ciriaco che, nonostante qualche goccia di pioggia, ha fatto registrare il sold out in tutta la città.