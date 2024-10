Ancona, riaprono insieme la piscina di Ponterosso e quella del Passetto

ANCONA – Le piscine anconetane del Passetto e di Ponterosso riaprono lunedì prossimo, 7 ottobre. L’ufficialità giunge dai canali social di Cogepi, consorzio gestione piscine che, appunto, gestisce i due impianti comunali anconetani. Il primo, la vasca del Passetto di via Thaon de Revel, è stato aperto a lungo, la scorsa estate, dopo che a fine maggio era stata tolta la copertura pressostatica. La stagione estiva s’è prolungata fino a settembre inoltrato, dopodiché il gestore ha provveduto a ripristinare la copertura e a sistemare le ultime cose che erano necessarie per affrontare la stagione cosiddetta invernale, come i tubi relativi al riscaldamento dell’impianto che, con i lavori effettuati nella scorsa primavera e con quelli degli ultimi giorni, ora è pronto per ospitare nuovamente pubblico e corsisti. Ma anche e naturalmente le attività agonistiche e soprattutto la pallanuoto, che però giocherà al Passetto sempre a porte chiuse. La vasca da 33 metri, costruita nel 1959, è una delle due nelle Marche con misure idonee ai campionati maggiori maschili di pallanuoto, l’altra è quella olimpica di Pesaro. Per questa ragione il Passetto ospita spesso anche partite di squadre non anconetane che utilizzano la vasca di via Thaon de Revel per le partite interne, anche se da quest’anno senza la possibilità di ospitare pubblico, nel rispetto delle normative che riguardano le manifestazioni che si svolgono sotto un pallone pressostatico.

Pubblico che, invece, potrà accedere alla piscina di Ponterosso, che riapre dopo una chiusura di ben tre anni. La vasca di via Ruggeri, infatti, ha chiuso i battenti per restyling nell’ottobre del 2021, un rinnovamento molto prolungato che inizialmente ha compreso la copertura realizzata in legno, ma anche l’ampliamento del piano vasca, le vetrate che danno sull’esterno e i muri perimetrali della vasca, e poi l’efficientamento energetico della piscina grazie a una nuova caldaia, con l’aggiunta di due pompe di calore per l’acqua calda sanitaria e per il riscaldamento della piscina e un’unità di trattamento dell’aria. Sono stati effettuati anche interventi significativi negli spogliatoi e nell’area verde intorno all’impianto, come pure nella vasca piccola, che è stata innalzata per permettere altre attività oltre a quelle destinate ai bimbi più piccoli. La vasca grande, invece, ha nuovi blocchi di partenza e sul lato lungo verso l’esterno c’è una nuova tribuna, in legno anch’essa, da circa 150 posti, che verrà presto utilizzata in occasione dell’inaugurazione della piscina, che però il Comune di Ancona non ha ancora fissato. Intanto, però, gli utenti delle due vasche del Passetto e di Ponterosso potranno ricominciare a utilizzarle proprio tra due giorni.