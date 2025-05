Ancona, è conto alla rovescia per il “Bike festival”

ANCONA – Il capoluogo dorico ospita un weekend tutto dedicato alle due ruote con il Bike festival in programma sabato 10 e domenica 11 maggio in piazza Roma, piazza Cavour, parco Cittadella e la Cicloturistica del Conero con il patrocinio del Comune di Ancona.

La manifestazione è stata presentata oggi, 5 maggio, a palazzo del Popolo con la partecipazione del vice sindaco e assessore allo Sport, Giovanni Zinni; dell’assessore al Turismo, Daniele Berardinelli, dell’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli; il presidente dell’Associazione organizzatrice ASD Life Time, Massimo Canali; Graziano Santilli presidente del Conero&Bike e Alessandro Nicoletti Ankongrafica.

«Questo appuntamento – ha affermato il vice sindaco e assessore allo Sport, Giovanni Zinni – è molto atteso ed ha sempre ogni anno un grande seguito e si inserisce in un weekend dedicato allo sport, con centinaia e centinaia di atleti. Sono infatti sei gli appuntamenti di rilievo che Ancona si appresta a vivere sabato 10 e domenica 11 maggio. Ben cinque eventi con una coda anche lunedì 12 maggio, per una città che dello sport ha fatto ormai la sua bandiera e volano anche per il traino della propria immagine, del settore turistico e delle presenze nelle varie strutture ricettive cittadine. Ringrazio gli organizzatori che ogni anno lavorano a questa manifestazione».

L’Ancona Bike Festival è un evento annuale dedicato alla promozione della mobilità sostenibile e della cultura ciclistica nella città di Ancona. Organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Lifetime, l’evento prevede anche lo svolgimento delle gare della cicloturistica del Conero e la corsa Cittadella Young bikers. Previsti anche percorsi cicloturistici per adulti e per bambini. I vari appuntamenti si svolgeranno principalmente in Piazza Cavour e in Piazza Roma e comprendono l’esibizione BMX Bicycle Motocross, la realizzazione del corso di sicurezza stradale della Polizia Locale dorica dedicato ai bambini in Piazza Roma, la presenza di stand gastronomici e food truck con zone ristoro ed un momento musicale nella serata del 10 maggio.

«L’obiettivo del festival è quello di promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e salutare oltre che di far conoscere le bellezze del nostro territorio. All’interno della manifestazione sono, infatti, previsti un giro cicloturistico (lungo la ciclabile del Conero) ed un evento di cross country per pulcini e giovanissimi (all’interno del parco della Cittadella): il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto all’ Associazione Patronesse dell’Ospedale pediatrico Salesi», afferma il presidente dell’ASD Lifetime, ente organizzore della manifestazione, Massimo Canali.

Ancona Bike Festival: il programma

Il Festival si apre sabato 10 maggio alle ore 10:00 in piazza in Piazza Cavour con l’inaugurazione ufficiale del festival alla presenza delle autorità. A seguire alle ore 10:30 si terrà un incontro pubblico sul tema delle infrastrutture ciclabili con l’intervento del Vice sindaco e assessore allo sport del comune di Ancona, Giovanni Zinni. La giornata poi prosegue con l’apertura dello spazio espositivo e le varie attività per tutte le età come il corso di sicurezza stradale per bambini con la Polizia Locale dalle ore 15:00 in Piazza Roma e l’adrenalinica esibizione di BMX alle ore 16:30.

Gran finale in musica con il concerto del gruppo Oneway alle 21:30 sempre in Piazza Cavour.

Domenica 11 maggio la giornata è tutta dedicata alla competizione e alla passione ciclistica. Si parte alle ore 8:00 con l’iscrizione alla Cicloturistica del Conero che prenderà il via alle 9:00 da Piazza Cavour con i seguenti percorsi: Classic (di 42 chilometri) Easy (di 27 chilometri).

A seguire la giornata con i suoi eventi si sposta al parco della Cittadella dove andrà in scena il campionato Cross Country per le categorie pulcini e giovanissimi con iscrizioni alle ore 13:30 e gare a partire dalle ore 15:00. Premiazioni finali intorno alle ore 19:00. In parallelo continueranno in città le attività organizzate per i più piccoli tra cui un secondo appuntamento con il corso di sicurezza stradale tenuto dalla Polizia Locale.

«Ancona ancora una volta è protagonista dal punto di vista del turismo sportivo – ha affermato l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli -. Per cui nei giorni 10 e 11 maggio saranno presenti in città migliaia di atleti nelle varie discipline con ben 6 appuntamenti. Questo ci riempie d’orgoglio perché sarà un modo per poter mettere in mostra quella che è la bellezza della nostra città. In particolare per quello che riguarda poi invece il Bike Festival, e riguardo la ciclabile del Conero, stiamo lavorando per collegarla con le piste ciclabili di Camerano, Sirolo e Numana per aumentare tutto quello che è il percorso percorribile per chi arriva nella nostra città. Abbiamo concluso l’itinerario con i cartelli che porteranno dalla stazione ferroviaria fino alla ciclabile del Conero, e sempre dalla stazione stiamo predisponendo un progetto di collegamento dalla stazione con l’ex Birra Dreher, dove ci sarà un punto di informazione e di supporto per l’utilizzo di biciclette che si collegherà con la zona a monte, perciò con la zona del Borghetto e la zona di Posatora, e poi con tutti i borghi che saranno raggiungibili da quel punto».

L’assessore alle Politiche Educativa Antonella Andreoli ha sottolineato come la manifestazione, a cui partecipano numerosi bambini e ragazzi, si sviluppa in linea con l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere la mobilità sostenile per i bambini in età scolare. «Numerose le nostre attività in questo senso, dal Piedibus alle iniziative con la bici e soprattutto con una massima attenzione alla sicurezza, la quale trova ampio spazio nei corsi che al riguardo abbiamo attivato nelle scuole con la Polizia Loclae dorica», ha concluso l’assessore Andreoli.