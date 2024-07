Lauree in piazza, il rettore Univpm Gregori: «L’Ateneo cresce. Il 92,4% dei laureati trova occupazione in pochi anni» – VIDEO

Grande festa ad Ancona per la cerimonia delle lauree in piazza dell'Università Politecnica delle Marche: 336 le laureate e i laureati che sono saliti sul palco in piazza Roma per ritirare l'ambito titolo

ANCONA – «Il nostro Ateneo sta crescendo: abbiamo incrementato il numero delle matricole», che nell’anno accademico 2023-2024 hanno superato le 5mila unità, e «il 92,4%» dei laureati Univpm trova occupazione entro pochi anni» (dato Almalaurea). Lo ha detto il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, in un passaggio del suo intervento durante la cerimonia delle lauree in piazza, l’atteso appuntamento che si svolge nel cuore di Ancona, per celebrare l’importante traguardo che proietta studentesse e studenti verso nuove sfide future.

Anche quest’anno la cerimonia si snoda nell’arco di due giornate: il via ieri 23 luglio con le laureate e i laureati delle Facoltà di Agraria, Ingegneria e Scienze, e oggi con i laureati e le laureate di Medicina e Economia. Una grande festa per 336 laureate e laureati: 166 ieri e 170 nella serata di oggi. Ad aprire la cerimonia è stato il coro studentesco dell’Univpm che si è esibito sul palco intonando il brano ‘Imagine’ di John Lennon. «Immaginare un mondo migliore» per raggiungere un futuro migliore, ha sottolineato il rettore facendo riferimento al significato del brano al centro dell’esibizione a sorpresa del coro di studentesse e studenti.

L’esibizione del coro studentesco

«È sempre un’emozione essere qui» ha aggiunto il Magnifico rettore, ringraziando «le famiglie che ci hanno consegnato il loro bene più prezioso: il futuro». «La laurea è uno di quei giorni che non si dimenticano» ha detto Gregori, il quale ha anche esortato i ragazzi a «guardare al futuro» spiegando che «ogni generazione ha avuto le proprie difficoltà: i miei nonni erano in guerra».

Il rettore Gregori Un momento della cerimonia

In un passaggio del suo intervento ha ricordato che le corone di alloro indossate dai laureati e dalle laureate sono state realizzate dalle vittime di tratta ospiti della Comunità Papa Giovanni Paolo XXIII di Don Aldo Buonaiuto, in collaborazione con l’Azienda Agraria dell’Univpm, ragazze che «erano partite dal loro paese per realizzare i loro sogni» ha detto leggendo il messaggio inviato da Don Aldo Buonaiuto, sogni infranti dalla triste realtà rappresentata dal fenomeno della tratta.

Un momento della cerimonia

Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti sul palco ha parlato delle lauree in piazza come di «un appuntamento identitario» per la città ed ha ricordato che l’amministrazione comunale è impegnata nel «supportare la crescita e la proposta formativa di alto livello dell’Ateneo» e a rendere Ancona una città universitaria, «sono stato anche io uno studente fuori sede – ha detto – conosco le difficoltà».

Presente anche l’assessore all’università del Comune di Ancona Marco Battino. Il rappresentante del Consiglio Studentesco Gianluca Ferri, nel suo intervento ha sottolineato il momento gioioso della cerimonia e ha ricordato che il raggiungimento della laurea rappresenta il «punto di partenza per la costruzione di un futuro migliore».

Il lancio delle corone al termine della cerimonia

I servizi per gli studenti

No tax area innalzata, per coloro che hanno un ISEE fino a 28.000 euro scatta l’esonero dal contributo onnicomprensivo; sono inoltre previste riduzioni con l’ISEE compreso tra 28.000 e i 30.000 euro. Poi borse di studio e scontistica: l’Ateneo ha stanziato 120 borse di studio per le matricole, tra queste 40 sono rivolte a studentesse che scelgono un Corso di laurea triennale in ambito STEM. Sono state inoltre previste 30 borse per coloro che si immatricolano al nuovo corso in “Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche” a San Benedetto Del Tronto.

Numerose sono le riduzioni e gli esoneri dalle tasse, ad esempio per chi ha un genitore in stato di grave disagio economico (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione), per chi è stato colpito da calamità naturali o per chi è nella condizione di caregiver. Per approfondimenti si rimanda al Regolamento relativo alla contribuzione studentesca. È possibile altresì concedere particolari esoneri e riduzioni, nonché un contributo monetario, attingendo al Fondo “Carlo Urbani” appositamente creato per supportare situazioni di particolare disagio personale e/o economico.

Welfare universitario: Per l’anno accademico 2024/2025, sono confermate le convenzioni che prevedono agevolazioni sui trasporti pubblici locali per la componente studentesca per i corsi di studio presso le sedi di Ancona, Fermo, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. È inoltre previsto il servizio “Politecnica Link” che collega le stazioni di Ancona, il Polo di Montedago e quello di Torrette. In aggiunta, il collegamento intermodale treno+bus “Medical Link” mette in coincidenza i treni Regionali, le Frecce e gli Intercity in arrivo nelle stazioni di Ancona e di Ancona Torrette con i bus diretti al polo ospedaliero-universitario di Ancona Torrette.

Sostegno per alloggi, che non siano residenze universitarie: Si prevede l’erogazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dalla componente studentesca fuori sede con fondi stanziati dal Ministero a livello nazionale. È confermato il servizio di orientamento e supporto per la ricerca di un alloggio ad Ancona attraverso una piattaforma dedicata, reso grazie ad un database di alloggi.

Benessere psicologico: È confermato il servizio di counseling psicologico, erogato tramite 4 sportelli di ascolto nei diversi campus. Studentesse e studenti possono accedere gratuitamente a percorsi di sostegno, ai fini della promozione del benessere e della prevenzione del disagio. È stata inoltre attivata una convenzione con l’Ordine degli Psicologi della Regione Marche, che prevede la possibilità di continuare i percorsi di sostegno psicologico intrapresi e conclusi in Ateneo con professionisti operanti nel territorio regionale a condizioni economiche agevolate. Il servizio di counseling dell’Ateneo opera congiuntamente all’Info Point Disabilità/DSA, che è dedicato all’accoglienza, all’assistenza ed all’integrazione della componente studentesca con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e altri bisogni educativi speciali (BES). L’Ateneo ha attivato una convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche per offrire consulenze gratuite per situazioni di particolare disagio psichiatrico. L’accordo prevede, per il tramite della Clinica Psichiatrica Universitaria, l’erogazione di servizi dedicati al benessere della componente studentesca, quali percorsi di psicoeducazione per problematiche di regolazione affettiva e consulenze farmacologiche mirate. Per le studentesse e gli studenti con disabilità fisica è inoltre previsto un trasporto attrezzato che permette di raggiungere i poli e le mense universitarie dalle stazioni dei treni e dalle fermate degli autobus.

Job Placement: Il servizio di Ateneo di orientamento in uscita dai percorsi formativi ha lo scopo di accompagnare studentesse e studenti, laureate e laureati nel mondo del lavoro, creando un ponte diretto tra aziende ed enti e il mondo universitario. Durante tutto l’anno, opera per instaurare e rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, diffondendo opportunità lavorative e organizzando momenti di formazione, orientamento e interazione, come il Job Service Day. Coordina inoltre le attività relative ai Tirocini (curriculari, extracurriculari e in entrata). Secondo il XXVI rapporto Almalaurea sul profilo e sulla condizione dei laureati, emerge che il tasso di occupazione dei laureati UnivPM è pari al 92,4%, contro una media nazionale dell’88,2%.

A impreziosire questo traguardo contribuisce anche l’edizione 2023 della “GreenMetric World University Ranking”, la classifica che premia gli atenei in base al loro impegno nei temi di efficientamento energetico e della sostenibilità sociale, economica e ambientale: anche su questo versante l’ateneo si dimostra un passo avanti, classificandosi al 107esimo posto su scala globale. Mentre per il QS World University Ranking Univpm si classifica nella fascia 751-760.