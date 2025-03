Ancona, la Giornata Mondiale dell’Acqua dura molto più di un giorno

ANCONA – «Con l’istituzione della Giornata Mondiale dell’Acqua dedicata quest’anno a “La conservazione dei ghiacciai” si è inteso prendere coscienza di un problema, quello della disponibilità di acqua, che deve costituire un impegno concreto per tutti». A dirlo è Moreno Clementi, Direttore di Viva Servizi che, dopo il saluto del Presidente Andrea Dotti e di Manuela Caussi Assessore del Comune di Ancona, ha aperto l’incontro con ragazzi e genitori.

Ancona, Giornata Mondiale dell’Acqua

L’evento ha concluso una settimana di iniziative formative e informative per grandi e piccoli in alcuni comuni del territorio e che ha avuto il suo clou con l’intervento della prof.ssa Silvia Illuminati del Dipartimento Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA), Università Politecnica delle Marche esperta di ricerche polari in Antartide. Attraverso foto e video ha catturato l’attenzione dei ragazzi sul ruolo dei ghiacciai e perché è importante difendere il pianeta dai cambiamenti climatici. «I ghiacciai – ha spiegato – immagazzinano e rilasciano l’acqua destinata ai vari usi della nostra vita ma questa riserva d’acqua si sta riducendo in maniera drastica soprattutto in alcune aree del mondo. La causa dello scioglimento dei ghiacciai è il riscaldamento globale cioè l’aumento della temperatura della Terra che accade perché l’uomo immette in atmosfera grandi quantità di gas che trattengono l’energia del Sole facendo salire la temperatura del pianeta»

«Le conseguenze – ha aggiunto – oltre alla riduzione delle riserve idriche riguardano ad esempio l’innalzamento del livello del mare che potrebbe sommergere grandi parti di costa in tutto il mondo compresa quella adriatica oltre alla perdita dell’habitat naturale per gli animali polari». Tante le domande incuriosite e affascinate dei ragazzi si è spaziato dalla vita dei ricercatori a -50 gradi al Polo Sud e per mesi interi lontani da casa ma anche il rapporto con gli animali selvatici.

«Con queste iniziative che proseguono con la visita ad Ancona Sotterranea tra acqua storia ed ingegneria – ha detto Andrea Dotti, Presidente di Viva Servizi – abbiamo inteso sensibilizzare grandi e piccoli affinché si possa contribuire tutti ad una maggiore sostenibilità delle nostre attività».

«Ringrazio Viva Servizi per la qualità del servizio che eroga a tutti i residenti della provincia, non solo della città di Ancona – ha detto l’Assessore Caucci – investendo per la lotta alla dispersione idrica e mettendo in campo iniziative di sensibilizzazione particolarmente efficaci e riuscite».