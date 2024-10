Ancona, G7 Salute: niente autobus né raccolta rifiuti agli Archi per questioni di sicurezza

ANCONA – Rivista anche l’organizzazione dei trasporti pubblici e dei servizi pubblici, ma anche la comunicazione verso i cittadini in vista del G7 Salute che interesserà il cuore della città di Ancona la prossima settimana da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre. Poiché la zona maggiormente interessata dalle misure per la sicurezza nei tre giorni del G7 Salute è quella degli Archi, in stretto contatto con la Mole Vanvitelliana, che sarà la sede del vertice interministeriale, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno rafforzare la comunicazione verso i cittadini prevedendo anche alcune iniziative capaci di raggiungere con le informazioni necessarie le diverse comunità presenti nel quartiere. «In collaborazione con l’associazione Arcopolis, che ringrazio molto per la consueta disponibilità dimostrata rispetto alle iniziative che riguardano il rione e mirano ad agevolare l’inclusione di tutti i cittadini – spiega l’assessore ai servizi sociali Manuela Caucci – stiamo mettendo a punto alcune modalità che consentano la diffusione di tutte le informazioni necessarie riguardo alla viabilità pedonale e veicolare, al servizio di trasporto pubblico e alla gestione dei rifiuti che subiranno modifiche temporanee, al rilascio dei pass e alle modalità di controllo degli accessi per i residenti e per i non residenti».

Attraverso diversi mezzi di comunicazione e informazione (dalle comunicazioni whatsapp all’affissione di volantini informativi in diverse lingue), saranno dunque affrontati tutti i temi principali relativi alla fruizione dei servizi, già comunicati dall’amministrazione sia a mezzo stampa, sia attraverso i canali istituzionali dell’ente. In particolare in via Marconi nei tre giorni del G7 non circoleranno gli autobus e in tutta la zona degli Archi i contenitori per la raccolta dei rifiuti saranno delocalizzati per ragioni di sicurezza. I mezzi di Conerobus seguiranno un percorso alternativo verso il centro sulle strade: via De Gasperi, via Martiri della Resistenza, galleria Risorgimento. A questa modifica si aggiunge, per il resto della città, la sospensione della linea 10 dalle 7 del 09 ottobre fino al giorno 11 ottobre. Il terminal biglietteria del porto sarà raggiungibile utilizzando la linea 12. La linea 11 dalle 7 del 09 ottobre fino al giorno 11 ottobre non raggiungerà il rione San Pietro (duomo); da via Villarey le corse riprenderanno via G. Matteotti, via Frediani, corso Stamira e via Podesti, da dove proseguiranno lungo il percorso ordinario. I capolinea non subiranno alcuna variazione. Per quanto riguarda i rifiuti, l’applicazione del dispositivo sicurezza impone controlli anche sui cassonetti che si trovano nella zona interessata dal passaggio delle delegazioni e, di conseguenza, la loro delocalizzazione. Il piano dei ritiri e dei conferimenti subirà quindi alcune modifiche. In via Marconi e via Mamiani, via Rupi di via XXIX Settembre e via XXIX Settembre saranno rimossi tutti i contenitori. Tutte le utenze domestiche e commerciali di via Marconi e via Mamiani dovranno conferire i propri rifiuti nelle postazioni di via Fornaci Comunali, Plusieurs e Vasari. L’amministrazione comunale suggerisce ai cittadini di conferire entro le ore 4.45 del mattino poiché le vuotature saranno eseguite dalle ore 5 alle 7.

In via Rupi di via XXIX settembre e in via 29 Settembre tutte le utenze (domestiche e commerciali) dovranno esporre entro le 6.45 i rifiuti davanti agli ingressi delle abitazioni/attività. Per quanto riguarda il resto della città, in via della Loggia e traverse è prevista rimozione di tutti i contenitori e del modulo Igenio e tutte le utenze (domestiche e commerciali) dovranno conferire i propri rifiuti presso la postazione di piazza Dante Alighieri. L’amministrazione comunale suggerisce ai cittadini di conferire entro le ore 4.45 del mattino poiché le vuotature saranno eseguite dalle ore 5 alle 7. In via Cialdini angolo corso Stamira, via dell’Appannaggio e via del Traffico è in programma la rimozione delle postazioni di raccolta differenziata. Giovedì 10 ottobre, in ragione delle misure di sicurezza messe in atto per il concerto alle Muse, non sarà effettuata la raccolta della frazione carta in corso Garibaldi da via Leopardi a piazza della Repubblica. Sempre nella stessa data saranno rimosse le postazioni di raccolta differenziata di via Cialdini angolo corso Stamira, via dell’Appannaggio e via del Traffico.