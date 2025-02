Ancona, “Amata e informata” alla Mole per la giornata della donna

ANCONA – “Amata e informata”: è il titolo delle iniziative legate all’8 marzo, giornata internazionale della donna, organizzate dal Comune di Ancona e che si svolgeranno proprio in quella data alla Mole Vanvitelliana.

Si comincerà alle 16 con un aperitivo anticipato offerto dalle cantine Moroder e da Fior di Grano, quindi nella Sala Polveri attività, punti di informazione e di condivisione con le varie associazioni partecipanti, nonché una mostra espositiva, dalle 17 nella Sala Boxe il convegno del Soroptimist, alle 17.30 le note d’arpa con Melissa Bucella, alle 18,15 la fiaccolata contro la violenza alle donne e nell’auditorium Tamburi, alle 18.30 lo spettacolo musicale gratuito dedicato a Edith Piaf con Sara Jane Ghiotti e il Gershwin Quintet.

È questo in sintesi il programma del pomeriggio dedicato alla giornata internazionale della donna che il Comune, attraverso l’assessorato alle pari opportunità e in collaborazione con le associazioni del territorio ha deciso di organizzare alla Mole, mettendo dunque a disposizione dell’evento un luogo particolarmente significativo della città e della sua storia, con l’obiettivo di valorizzare la comunità femminile del territorio e di promuovere reti di conoscenza e di sostegno reciproco.

«Quest’anno abbiamo pensato a un evento sulla giornata della donna “amata e informata” – spiega l’assessore Orlanda Latini –. Non per festeggiare la donna, ma per far sì che la donna sia informata, sappia che non è sola, che ci sono tante associazioni che danno il loro supporto in qualsiasi ambito e in qualsiasi modo. Un evento tramite il quale l’amministrazione vuole mettere al centro la donna, valorizzare il suo ruolo all’interno della società. Ringrazio le tantissime associazioni che hanno partecipato all’iniziativa in una Mole tutta occupata».

Saranno presenti all’evento dell’8 marzo numerose associazioni e fondazioni, molte delle quali hanno partecipato alla presentazione di stamattina in Comune: Forum delle Donne, Fondazione Salesi, Inner Wheel, Soroptimist, Patronesse del Salesi, Fidapa, Associazione Italo-polacca delle Marche, Albero della Vita, City Angels, Essere Felici, Donne e Giustizia, Creasciamo, Andos, Donne in Difesa, Ancri di Ancona, Uisp, Autonomia e Vita, Amnesty International, Terza Via, Unicef, Freewoman, Movimento per la Vita e Centro Psicosintesi di Ancona.

«In Sala Polveri ci sarà anche l’esposizione artistica del pittore Alessandro Bravi e l’artista Federica Toppan con le sue sculture in bronzo e terracotta» ha ricordato Monica Picciafuoco, coordinatrice dell’evento.