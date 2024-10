Ancona, festival Cineoff: all’attrice Carlotta Natoli il premio Marisa Galeazzi Saracinelli

Marisa Galeazzi Saracinelli è stata la prima donna presidente della Provincia di Ancona. A Carlotta Natoli (volto di ´Braccialetti rossi´ e ´Tutti pazzi per amore´) il premio in suo onore. L'appuntamento al Ridotto delle Muse

ANCONA – L’attrice romana Carlotta Natoli ad Ancona per ricordare Marisa Galeazzi Saracinelli. L’appuntamento è per domani (domenica 27 ottobre) alle 21, con un premio che verrà dedicato a una donna del cinema, Carlotta Natoli, volto popolare della tv e del grande schermo, a cui verrà consegnato il premio CinemaèDonna, in nome di Marisa Galeazzi Saracinelli (1930-2014).

LEGGI PURE: Ciak si gira, Ancona diventa un set: arrivano Pierfrancesco Favino e Veronica Pivetti

LEGGI PURE: L’attrice Carla Signoris è arrivata ad Ancona, primi ciak in piazza del Papa – FOTO

Galeazzi Saracinelli è stata una figura di riferimento per il mondo femminile e della cultura anconetana e non solo. Già docente, presidente dell’Istituto Regionale di Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche, ha ricoperto molteplici incarichi di rilievo, a partire – ad esempio – dal Forum delle donne del Comune di Ancona, nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro delle Muse.

LEGGI PURE: Matteo Garrone nelle Marche: «Sognavo Wimbledon e mi ritrovo agli Oscar»

Il suo impegno in politica l’ha portata prima a ricoprire l’incarico di assessore e poi di primo presidente donna della Provincia di Ancona. Nel ’90, ha ricevuto l’attestato di Civica benemerenza dal Comune dorico per «gli alti meriti acquisiti quale organizzatrice e animatrice di attività didattiche, culturali e sociali». La sua passione per la politica e la cultura, testimoniata dai suoi studi, dagli articoli, da innumerevoli conferenze, incontri, presentazioni a cui ha preso parte, fino alla creazione di una Scuola di politica delle donne, ha lasciato una testimonianza indelebile nel percorso per la parità di genere, conquista ancora lontana in molti ambiti lavorativi e sociali. Per questo motivo la direzione artistica del festival ha deciso di dedicare a lei un premio. Affinché anche nel cinema la presenza delle donne sia sempre più forte e autorevole.

LEGGI PURE: Ciak si gira, nelle Marche arrivano Natasha Stefanenko e Antonio De Matteo (di Mare Fuori)

Un riconoscimento a Natoli, quindi, che ha preso parte a numerosi i film, da ´Amori che non sanno stare al mondo´ di Francesca Comenicini a ´Chiara´ di Susanna Nicchiarelli, passando per le serie che l’hanno resa popolarissima al grande pubblico, come ´Tutti pazzi per amore´ e ´Braccialetti rossi´. Un’attrice di talento, intensa e versatile, una donna e una madre con cui si parlerà anche del valore della sconfitta nel cinema e nella vita privata insieme al regista Andrea Muzzi che a questo tema ha dedicato il film ´All’alba perderò´ (miglior Cineoff 2021), che verrà proiettato dopo l’incontro e la consegna del premio.

LEGGI PURE: Alessandro Siani e il pranzo a Numana: blitz con la troupe per il prossimo film

L’iniziativa, ad ingresso libero, si svolgerà al Ridotto delle Muse, in Piazza della Repubblica, dalle 21. L’evento rientra nel cartellone di eventi dell’edizione 2024 di Cineoff – Festival internazionale di cinema indipendente. Una festa del cinema indie, quello prolifico, imperfetto e ricco di sperimentazione, che abbraccia le scuole e il territorio.

Il programma

Domenica 27/10 FUORI CONCORSO

ANCONA – Ridotto delle Muse, Piazza della Repubblica 21.00

Elogio della sconfitta: dalla vita al cinema

Incontro con Andrea Muzzi e Carlotta Natoli

All’alba perderò, di Andrea Muzzi (85’) miglior lungo Cineoff 2021

Premio CinemaèDonna in memoria di Marisa Galeazzi Saracinelli

Lunedì 28/10 SPAZIO CINEMA/SCRITTURA

ANCONA – Ridotto delle Muse, Piazza della Repubblica

17.00 GIOVANI AUTORI || FUORI CONCORSO

Esprimersi vivendo di Alberto Valletta (13’)

Geej di Alessandro Cecchi e Claudio Pauri (3’)

Non ti scordar di me di Michela Aguzzi (6’)

Run away di Sofia Persico (3’)

In between di Gaia Rosini (3’)

Lacuna di Serena Cecchini e Noel Zippo (2’)

18.00 SPAZIO PITCH, a cura di Anna Concetta Consarino, Liceo Artistico E. Mannucci, Corso audiovisivo e multimediale, con Sofia Cecchetti, Film commissioner, Marche Film Commission

19.00 UNA STORIA DI PAROLE performance a cura di Cecilia Coppari

19.30 Proiezione CortoScuola vincitore Questa non è Roma, di Giuseppe Peronace Laboratorio di cinema e storytelling Istituto comprensivo Ennio Morricone di Roma.

Consegna del premio da parte della GIURIA GIOVANI: Liceo Artistico E. Mannucci, Accademia di Belle Arti e Design Poliarte, e progetto Ri-gener(Azione!) del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola Promosso da MIC e MIM

ore 21.00 IN CONCORSO PREMIO LOTO odv Approdi, di Lorenzo Scaraggi, (45’)

MARTEDi’ 29/10 ARTE COME CURA

ANCONA–Zucchero a Velò, Via Torresi 18 18.00

Reading Party con indicazioni terapeutiche a cura di Cecilia Coppari, Elena Casaccia, Anna Concetta Consarino, Claudio Pauri

21.00 Proiezione dei corti vincitori di Cineoff 2024