Windsurf, da Ancona al Cico di Cagliari: Medea Falcioni decolla tra le big

Per la giovanissima atleta della Sef Stamura, che non ha ancora compiuto quattordici anni, sarà l'occasione per mettersi in luce e per crescere ancora

ANCONA – Si chiama Medea Falcioni ed è la giovanissima stella della Sef Stamura Ancona, non ancora quattordicenne, partita oggi per Cagliari dove disputerà il suo primo campionato italiano assoluto di windsurf classe IQ-Foil.

Giovanissima, ma già in grado di competere con atlete molto più grandi ed esperte di lei: lo ha richiesto la Federvela che dopo questo campionato sta pensando di convocarla in raduni nazionali con le under 23. Niente male per una quasi quattordicenne che nel 2024 ha nuovamente messo in mostra tutto il suo talento e la sua competitività: ha partecipato a due regate internazionali under 19, la prima a Cadice, in Spagna, dove è giunta terza, la seconda a Campione sul Garda, dove ha vinto. Poi il campionato europeo under 19 che ha vinto a Embrun, in Francia, e il campionato italiano, sempre under 19, che ha vinto a Genova a fine agosto. Oltre a diverse tappe di Coppa Italia under 19, sempre da protagonista.

Adesso questo appuntamento a Cagliari, il Cico 2024, Campionato Italiano Classi Olimpiche 2024 che si svolgerà nel capoluogo sardo da giovedì 26 settembre a domenica 29.

Una grande opportunità che permetterà a Medea Falcioni di fare esperienza, confrontarsi con atlete più esperte e più mature, alcune anche da altri Paesi d’Europa, naturalmente con l’obiettivo di crescere ancora: «Per Medea sarà la prima esperienza con la nazionale delle grandi – racconta il suo allenatore della Sef Stamura, Giacomo Dottori –. La tavola sarà quella olimpica, un po’ più grande di quella utilizzata nei campionati giovanili, ma con lo stesso foil e la stessa vela. Ci siamo messi a lavorare su questa tavola ad agosto, abbiamo fatto diverse uscite insieme, un mese o poco più con la nuova tavola e adesso questo Italiano assoluto. Vedremo come va».

Medea Falcioni è l’atleta più in vista della Sef Stamura di Ancona, scuola di vela guidata dal vicepresidente e responsabile di settore Giuseppe Mascino, la punta di un movimento che conta tanti altri giovani atleti, nel windsurf come nella vela, come hanno dimostrato la scorsa estate in occasione della Coppa Italia di 420 e in numerose altre circostanze. Una società storica che punta sullo sport giovanile e da cui già in passato è uscita una campionessa come Giorgia Speciale.