Medea Falcioni vola sull’acqua, anche verso il premio Velista dell’Anno

ANCONA – Neanche quattordici anni, per Medea Falcioni, ma già al primo posto in Italia nella graduatoria dei giovani velisti che la porterà sabato prossimo 25 maggio a Marina Cala de’ Medici, in Toscana, a Rosignano Solvay, dove si svolgerà la serata finale del Velista dell’Anno 2024, riconoscimento assegnato dal 1991 dal Giornale della Vela e che aggiudica i premi dopo un sondaggio popolare online tra dieci velisti scelti per ciascuna categoria. In quella destinata ai giovani, la youth, con tutti atleti under 25, anche se ancora tredicenne ha trionfato proprio l’anconitana della Sef Stamura Medea Falcioni, giunta prima con 1402 voti, davanti alla sarda Maddalena Spanu con 1342, alla coppia Demurtas-Santi con 627, a Francesca Maria Salerno con 391 e Leonardo Tomasini con 368. Saranno loro cinque ad andare dunque in finale sabato a Rosignano Solvay e a contendersi il titolo youth: toccherà alla giuria del Giornale della Vela decidere se confermare le scelte del pubblico oppure se sovvertirle.

Nel frattempo la giovane Medea Falcioni si concentra sugli allenamenti a Marina Dorica, “volando” sull’acqua grazie alla sua tavola a vela classe olimpica iQFoil, dotata di deriva alata che con la velocità la fa sollevare, e sempre seguita dal suo allenatore alla Sef Stamura, Giacomo Dottori, in vista dei prossimi appuntamenti della stagione. Lo scorso novembre a Cadice, in Spagna, ha conquistato l’oro mondiale nell’under 15 della tavola olimpica iQFoil e il bronzo nell’under 17, e adesso è passata addirittura a regatare anche con le under 19, dunque con atlete molto più grandi ed esperte di lei, un modo per allenarsi tenendo altissima l’attenzione preparandosi alle sfide dei prossimi anni. Intanto c’è la passerella del premio Velista dell’Anno, che già le ha consegnato il primo posto in fatto di popolarità e che potrebbe arricchire la sua bacheca di trofei.