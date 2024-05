Ancona, Medea Falcioni in lizza per il titolo di Velista dell’Anno 2024 youth

ANCONA – A tredici anni è in lizza per il titolo di Velista dell’Anno 2024: è Medea Falcioni, windsurfer anconetana, campionessa mondiale in carica under 15 di iQFoil, la tavola a vela specialità olimpica che grazie al foil – una deriva provvista di “ali” – plana sull’acqua, portacolori della Sef Stamura Ancona che con ai suoi titoli europei e mondiali conquistati nelle categorie giovanili lo scorso anno, è stata nominata tra i dieci velisti che si contendono il premio nella categoria youth a suon di voti cliccabili su https://velistadellanno.giornaledellavela.com/i-candidati/.

Un prestigioso riconoscimento per la giovane rider anconetana, subito balzata in testa alla classifica provvisoria dopo poche ore di votazioni, cominciate oggi alle 13 e che termineranno alle ore 12 il prossimo 20 maggio. Insieme a Medea Falcioni altri nove specialisti di vela, kite, wing e windsurf: Mattia Cesana, atleta della Fraglia Vela Riva fenomeno assoluto della classe Ilca Laser, i giovanissimi genovesi Alessio Cindolo e Marco Dogliotti, campioni del mondo della classe 420, i velisti gardesani Alex Demurtas e Giovanni Santi che hanno conquistato il bronzo al Mondiale di 29er dello scorso anno, la gardesana Emma Mattivi che ha vinto il Mondiale Ilca 4, e poi l’altro marchigiano, l’atleta della formula Kite maschile Riccardo Pianosi, diciannovenne pesarese e stella del Club Portocivitanova, uno dei più giovani convocati per la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi.

E poi ancora, il cagliaritano Federico Pilloni, campione europeo giovanile in carica della tavola iQFoil olimpica, dunque altro winsurfer, come Francesca Maria Salerno del Club Canottieri Roggero di Lauria, che nel 2023 ha già vinto il titolo mondiale IQFoil under 17, quindi la cagliaritana Maddalena Spanu che nella formula Wing Foil nel 2023 in Brasile ha vinto il suo primo Mondiale, e infine il trentino Leonardo Tomasini, windsurfer anche lui e campione del mondo iQFoil Youth. Quanto a lei, la piccola ma combattiva Medea Falcioni, che lo scorso novembre a Cadice, in Spagna, ha conquistato l’oro mondiale nell’under 15 della tavola olimpica iQFoil e il bronzo nell’under 17, nessuna paura, ma solo un’altra regata, stavolta spinta dai clic tra i flutti e le boe del web, per ritagliarsi un po’ di meritata notorietà tra gli astri nascenti della vela italiana nelle sue numerose declinazioni.