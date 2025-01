Serie D: testa-coda per la Samb, c’è il derby Fermana-Atletico Ascoli

La ventesima giornata di Serie D girone F (domenica 19 gennaio ore 14:30) propone il testa coda Samb-Notaresco, due squadre agli antipodi, con 34 punti di differenza in classifica. La capolista Samb cerca la nona vittoria consecutiva, il fanalino di coda Notaresco non vince una gara dallo scorso 3 novembre (1-0 in casa contro il Roma City). Domenica scorsa gli abruzzesi hanno pareggiato in casa contro il Sora, stoppando una serie negativa di cinque sconfitte consecutive. La squadra di Palladini però deve fare attenzione a non sottovalutare l’impegno. Nella gara di andata infatti finì 1-1, senza dimenticare il match casalingo tra Samb e Avezzano, che all’epoca era il fanalino di coda del girone. In quell’occasione finì 0-1 per gli abruzzesi: l’unica sconfitta in campionato della Samb. Potrebbe fare il suo esordio in maglia rossoblù Alessandro Sbaffo, approdato in settimana in Riviera. Il “Re Leone”, ancora non al meglio della condizione, dovrebbe partire dalla panchina.

L’Ancona cerca riscatto in trasferta contro il Chieti, terzo in classifica e tra le squadre più attrezzate del girone. I dorici devono rialzare la testa dopo lo stop casalingo contro la Fermana, che ha interrotto una serie di otto risultati utili consecutivi. C’è anche da vendicare il match di andata, perso in casa per 1-0. Fu la prima sconfitta stagionale per gli uomini di mister Gadda.

Il Castelfidardo vola sulle ali dell’entusiasmo dopo due vittorie consecutive nel 2025, che lo hanno avvicinato alla zona play-off. I biancoverdi andranno a far visita al Teramo, terza in classifica a quota 34 punti insieme al Chieti. C’è fermento nella città della fisarmonica, che si sta organizzando per seguire la squadra in trasferta. Mister Giuliodori recupera Braconi ma dovrà fare a meno di Vincenzo Imbriola, squalificato. Ieri intanto è stato tesserato il difensore Nicola Vecchio, classe 1997, che ha disputato la prima parte di stagione al Terracina, in serie D girone G.

Lunga trasferta per il Fossombrone che scende in Molise per affrontare il Termoli. La squadra di mister Mosconi, reduce dalla sconfitta contro il L’Aquila, cerca punti salvezza per uscire dalla zona play-out. Il Fossombrone viene dal pareggio interno contro il Chieti e ha già dimostrato di poter fare risultato in trasferta, dove ha già conquistato 4 vittorie. La gara di andata terminò invece a reti bianche, al termine di novanta minuti molto equilibrati.

La Fermana cerca la prima vittoria in casa nel derby contro l’Atletico Ascoli. I canarini, dopo aver espugnato il Del Conero di Ancona, potrebbero aver ritrovato quella fiducia che mancava e che pesava sulle prestazioni in campo. Fari puntati su Bianchimano, match winner del derby contro l’Ancona. L’attaccante della Fermana (a quota 6 gol in campionato), ha deciso anche la gara di andata, terminata 1-0 per i canarini. L’Atletico Ascoli però è un avversario scomodo: veleggia nelle posizioni nobili della classifica ed è tornato alla vittoria domenica scorsa contro la Civitanovese, dopo tre sconfitte consecutive.

La Recanatese affronta in casa il L’Aquila, seconda forza del campionato a quota 37 punti. I leopardiani devono lasciarsi alle spalle l’umiliante sconfitta di domenica scorsa contro la Samb (6-2) e la vicenda Sbaffo, che in settimana ha salutato i giallorossi per approdare in maglia rossoblù. La classifica è tornata a farsi minacciosa, con la zona play-out distante appena tre lunghezze.

Anche la Vigor Senigallia deve stare attenta: i suoi 25 punti la lasciano nel limbo, con la paura ormai di doversi guardare alle spalle. La squadra del neo mister Antonioli ospita in casa l’Isernia (inizio ore 15), un appuntamento da non fallire. I molisani, quart’ultimi in classifica, sono reduci da sei sconfitte consecutive. Per la Vigor è un’occasione ghiotta per riscattare il passo falso di Avezzano.

La Civitanovese ospita il Roma City (inizio ore 15), uno scontro diretto che mette in palio punti importanti in chiave salvezza. Entrambe le squadre arrivano dal passo falso di una settimana fa, rispettivamente contro Atletico Ascoli e Teramo. La squadra di mister Senigagliesi, penultima, deve assolutamente fare risultato per muovere la classifica e restituire serenità all’ambiente.