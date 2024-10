Il Fossombrone fa suo il derby a Civitanova. Finisce 0-0 tra Fermana e Vigor. Semaforo rosso per l’Ancona. Terza vittoria per la Samb

La Samb davanti a oltre 5.000 spettatori batte 2-1 il Roma City e si porta al secondo posto in classifica ad un punto dalla capolista Chieti, che pareggia in casa 2-2 contro l’Isernia. Il Riviera delle Palme si conferma una fortezza con tre vittorie su altrettante gare casalinghe. Padroni di casa in vantaggio al 26’ del primo tempo con lo show del folletto Kerjota, che si fa tutta la metà campo avversaria e poi entra in area dove piazza un colpo da biliardo nell’angolino più lontano. Pareggio ospite ad inizio ripresa con un gran tiro da fuori di Delmastro. Nuovo e definitivo vantaggio della Samb al 16’ del secondo tempo con un colpo di testa di Lonardo su calcio d’angolo di Kerjota.

Tre punti d’oro per la Samb ora seconda in classifica insieme al Fossombrone, che fa suo il derby contro il Civitanova. Sblocca il risultato una rete al 44’ del primo tempo del bomber Casolla, che mette a segno il quinto gol in campionato e si porta in testa alla classifica marcatori. Nel finale gli ospiti mettono al sicuro la vittoria raddoppiando al 35’ con Torri e poi trovando il definitivo 3-0 al 43’ con Satalino.

Finisce 0-0 l’altro derby marchigiano di giornata tra Fermana e Vigor Senigallia (unico pareggio a reti bianche di giornata). Un buon punto per entrambe al termine di una gara dove prevale l’equilibrio. I canarini sfatano il tabù del Recchioni, dove non avevano mai fatto punti.



La Recanatese spezza l’incantesimo e conquista i primi punti in campionato dopo 5 sconfitte consecutive. I giallorossi battono 2-0 in casa il Notaresco con gol di Ferrante al 41’ e raddoppio al 77’ di D’Angelo, che sfrutta alla perfezione l’assist di Sbaffo.

L’Ancona inciampa a Teramo, dove finisce 1-0 per la formazione di casa, che inaugura nel migliore dei modi il ritorno allo stadio Bonolis. Decide una rete di D’Egidio nel primo tempo. Nella ripresa i dorici ci provano ma senza creare veri pericoli, anzi rischiano in più di un’occasione il raddoppio degli abruzzesi, che sprecano con Pietrantonio e Pavone. Terzo kappaò per la squadra di Gadda che in classifica viene superata proprio dal Teramo, alla terza vittoria consecutiva.



Finisce 1-1 tra Atletico Ascoli e L’Aquila. I gol tutti nel primo tempo: passano in vantaggio i padroni di casa al 12’ con un bel tiro a giro di Minicucci, pareggiano un minuto dopo gli ospiti con Belloni.

Il Castelfidardo conquista un punto d’oro a Sora pareggiando 1-1. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa con Gemini al 63’ rispondono i biancoverdi con Caprari al 72’.