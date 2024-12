Serie D: la Samb a Termoli in uno stadio vuoto. Derby Ancona-Fossombrone e Civitanovese-Fermana

La serie D entra nel rush finale prima della sosta natalizia. Si gioca domani (domenica 8 dicembre) la 15esima giornata di campionato.



La Samb capolista affronta il Termoli in trasferta, in una situazione decisamente anomala. Il match si giocherà infatti a porte chiuse, ma per il Termoli è già un traguardo importante, considerando tutte le vicissitudini della settimana. I molisani sono alle prese con gravi difficoltà societarie. La proprietà del club ha rimesso il titolo sportivo nella mani del sindaco, che sta guidando la transizione verso una nuova cordata di imprenditori. Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire la prossima settimana. Nel frattempo il Termoli scenderà regolarmente in campo con i pochi effettivi rimasti, dopo che diversi giocatori hanno rescisso i contratti. La Samb, forte del successo di una settimana fa contro il Teramo, ha l’occasione di consolidare la propria posizione in vetta alla classifica, con un margine di sicurezza sulle dirette inseguitrici.



L’Ancona ospita il Fossombrone al Del Conero, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi, tra cui tre vittorie di fila. I dorici hanno dimostrato solidità (seconda difesa del girone) e cinismo in attacco, ottenendo il massimo risultato con vittorie di “corto muso”. Situazione opposta invece per il Fossombrone, che viene da tre sconfitte consecutive, condite anche da 8 gol subiti. E’ un momento complicato per la formazione di mister Fucili, che è fuori dalla zona play-off dopo un periodo in cui aveva assaporato la vetta della classifica. La squadra deve ritrovare brillantezza per evitare di perdere contatto con il gruppo di testa.



A Teramo invece va in scena la sfida contro l’Atletico Ascoli, uno degli incontri più attesi della giornata. I padroni di casa, dopo la controversa sconfitta con la Sambenedettese, vogliono ripartire per confermare il ruolo di protagonisti del girone. Tuttavia, le squalifiche e le diffide pesano sull’equilibrio della squadra. L’Atletico Ascoli, dall’altra parte, si presenta con il morale alto e l’intenzione di sorprendere i biancorossi. I bianconeri, secondi in classifica a -6 dalla Samb, puntano a strappare punti importanti in ottica playoff. Un risultato positivo farebbe comodo anche ai “cugini”/rivali della vicina riviera delle Palme.

Il Polisportivo di Civitanova ospita il derby tra Civitanovese e Fermana, che mette in palio punti salvezza già pesanti. I canarini sono reduci da una striscia di tre risultati utili consecutivi, anche se manca ancora la prima vittoria casalinga della stagione. La squadra di Bolzan, penultima in classifica, continua a fare meglio in trasferta, con 9 punti sui 12 totali conquistati fuori dalle mura amiche. La Civitanovese invece ha ottenuto proprio domenica scorsa, contro il Sora, i suoi primi tre punti casalinghi della stagione, raggiungendo quota 14 insieme a Termoli e Roma City. Un’ulteriore vittoria potrebbe allontanare la squadra di Alfonsi dalla zona play-out. La sfida sarà anche quella degli ex: molti giocatori, dirigenti e tecnici hanno un passato nell’altra squadra, aggiungendo ulteriore pepe a un incontro già molto sentito.



Il Castelfidardo, dopo l’eliminazione a testa alta dalla Coppa, si rituffa in campionato dove affronta in casa l’Avezzano. La squadra abruzzese, a -2 dai fisarmonicisti, è in netta ripresa dopo un inizio di campionato da incubo. Merito anche del neo allenatore Pochesci, il terzo della stagione per il club abruzzese. Il tecnico romano ha ottenuto infatti 13 punti in 9 gare, con 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Il Castelfidardo però viene da due vittorie consecutive e ben 12 punti conquistati nelle ultime sei. Per i biancoverdi ci sarà l’esordio da neo presidente di Costantino Sarnari, tornato alla guida del club dopo la momentanea cessione delle quote societarie in estate.

Trasferta insidiosa per la Recanatese, impegnata sul campo del Sora. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per risalire in classifica. I giallorossi, sotto la guida di mister Bilò, hanno raccolto solo pareggi nelle ultime quattro gare, mentre il Sora non vince da sette partite. Alla Recanatese serve la prima vittoria della nuova gestione per rilanciare la propria classifica, ancora deficitaria.



La Vigor Senigallia torna in campo al Bianchelli per ospitare il Notaresco, fanalino di coda del girone. Dopo il pareggio subito all’ultimo minuto contro l’Atletico Ascoli, i ragazzi di Aldo Clementi vogliono tornare alla vittoria per avvicinarsi alle posizioni di vertice.