Pallavolo, la Cucine Lube ritrova il sorriso contro Monza

Prestazione impeccabile dei cucinieri all’Eurosuole Forum. Per la Yuasa solo rimpianti contro Verona. La Megabox a Perugia vince al tiebreak. La Cbf Balducci in A2F è inarrestabile. Il derby in A2 Maschile lo vince Fano

CIVITANOVA – Eurosuole Forum ancora amico della Cucine Lube Civitanova capace di battere 3-0 Mint Vero Volley Monza, vicecampione d’Italia, tornando al successo in campionato, e salendo a 6 punti in classifica. Davanti a 3.500 tifosi il collettivo biancorosso di Giampaolo Medei esorcizza in tre set 25-20, 25-22, 25-22 la squadra di Massimo Eccheli. L’affermazione di capitan Balaso e compagni rilancia le ambizioni marchigiane a una settimana dalla trasferta contro Rana Verona, in programma domenica 20 ottobre ore 16 con live streaming iniziale su Raiplay e prosecuzione in diretta TV su Rai 2. Lagumdzija chiude da MVP e top scorer (19 punti con il 70% 2 ace e 3 muri), in doppia cifra anche Loeppky (10).

La Yuasa Battery nell’anticipo fa i conti con la sfortuna e la Yuasa, Verona ne approfitta per prendersi i tre punti. Oltre a Fedrizzi, Grottazzolina deve fare a meno anche di Petkovic, fermatosi in fase di riscaldamento. Keita è inarrestabile e per Verona è vita facile, malgrado un secondo set in cui la Yuasa, ancora una volta, ha dissipato un prezioso vantaggio.

La Megabox Vallefoglia trova il primo successo in A1 Femminile al PalaBarton di Perugia vincendo al tiebreak una partita chiusa 17-19 al 5’ set dopo oltre due ore di grande ed avvincente battaglia. I parziali dei set: 12-25, 25-19, 30-32, 25-15 per chiudere poi, come detto 17-19. La lunga corsa vale due punti e la prima vittoria per la squadra di Pistola. Dopo un avvio tutto in discesa, le biancoverdi, prive di Simone Lee tenuta a riposo per motivi precauzionali, si sono dovute guadagnare punto su punto la vittoria, dovendo far fronte a momenti in cui le avversarie, con Németh e Ungureanu, sono apparse inarrestabili. Decisivo il cinismo dimostrato dalla squadra di Pistola nei finali del terzo e del quinto set, strappati di un soffio annullando palle set e match-point. Spazio alla pesarese Feduzzi nel quarto set, che battezza con una vittoria il suo debutto in A1. MVP l’oro olimpico Gaia Giovannini.

In A2 Femminile la Cbf Balducci bagna l’esordio casalingo con il migliore dei risultati, battendo 3-0 la Bam Mondovì e ottenendo così il secondo successo pieno consecutivo nella seconda giornata di Serie A2 Tigotà. Risultato quasi mai in bilico se non nel terzo set, quando le piemontesi danno del filo da torcere a Fiesoli e compagne. MVP il libero di casa Giulia Bresciani con un’ottima prova in ricezione e tante difese, Mazzon è la top scorer con 13 punti all’attivo. Due partite, 6 punti e zero set persi per la squadra di Lionetti che è partita col piede giusto.

In A2 maschile nel derby tra matricole marchigiane la spunta la Smartsystem Essence Hotels Fano che super la Banca Macerata Fisiomed per 3-1. In un PalaAllende da tutto esaurito partono meglio gli ospiti che vincono il 1’ set 19-25 ma poi la Smartsystem scioglie le tensioni vincendo il 2’ set in volata 27-25 e poi mettendo progressivamente le mani sempre più sul match chiuso 25-22 e 25-17.