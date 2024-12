Pallavolo, il turno di Santo Stefano delle marchigiane

CIVITANOVA – Tutto pronto per il tradizionale turno di Santo Stefano della pallavolo di vertice che, tradizionalmente, tanto piace al pubblico e al botteghino. In campo le marchigiane di Superlega e A2 Maschile, A1 e A2 Femminile. La Cucine Lube a quota 26 con Piacenza che però ha una partita in più, e reduce dal doppio successo tra Coppa e Superlega, dopo aver battuto nettamente l’Allianz Milano, affronta un’altra lombarda giocando a Monza (dei tanti ex) alle 17 nel classico turno del 26 dicembre all’Opiquad Arena. Poi nuovo incrocio con Milano per la partita secca dei Quarti di Del Monte Coppa Italia il 29 dicembre all’Eurosuole Forum. La squadra di Eccheli finalista l’anno scorso per lo scudetto è in grande difficoltà in classifica ed è ultima scavalcata anche dalla Yuasa Grottazzolina. Torna a disposizione anche Nikolov.

Proprio i ragazzi di Ortenzi sono stati i grandi protagonisti del turno prenatalizio scrivendo un’altra pagina della loro storia a distanza di una settimana. Dopo il primo successo in Superlega ottenuto a Monza, infatti, la Yuasa Grottazzolina ha ottenuto anche la prima vittoria interna al PalaSavelli superando per 3-1 Modena. In classifica la squadra di Ortenzi ora non chiude più il lotto avendo scavalcato Monza. Nel turno odiernotrasferta sul campo della Rana Verona alle 18 a caccia del terzo successo consecutivo. I veneti però sono in buona forma, 5’ a quota 25 alle spalle della Cucine Lube.

La Megabox Vallefoglia reduce dal 5’ tiebreak perso ancora contro Firenze e col dubbio legato alle condizioni della schiacciatrice statunitense Simon Lee, ospita la neopromossa Bartoccini Perugia che lotta per la salvezza e che cercherà di fare lo sgambetto alle ragazze di Andrea Pistola. Si gioca alle 17. Prima della fine dell’anno poi ci sarà anche il turno unico di Coppa Italia contro le campionesse del mondo di Conegliano.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata ha il primo die due big match consecutivi sul campo della Omag San Giovanni in Marignano alle 17 che ha 4 punti più delle arancione. Finora la squadra di Lionetti è mancata proprio negli scontri diretti considerando anche l’eliminazione nel turno unico di Coppa Italia sul campo della capolista del girone B Futura Busto Arsizio. Partita delicata per capire se questa Cbf vale più della sua classifica.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano ottava in classifica a quota 19 e reduce dal punto ottenuto in trasferta in casa della Tinet Prata di Pordenone ha un altro incrocio ad altissimo livello ospitando alle 18 la Consar Ravenna seconda in classifica a quota 28. La Banca Macerata Fisiomed Macerata in zona salvezza a quota 13 punti scende a Pineto che è a quota 19 punti. Servono punti per agganciare il treno del centro classifica e continuità di risultati. Fermo invece il campionato di A3 maschile per la sosta di Natale. Per rivedere in campo la The Begin Ancona bisognerà attendere il 12 gennaio.