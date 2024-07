Pallavolo, il derby marchigiano di Superlega chiuderà il girone d’andata

Presentato il campionato della massima serie maschile con due marchigiane al via dopo quasi 15 anni. Il derby di andata l’8 dicembre a Porto San Giorgio. In A2 esordio in casa per Macerata ma in trasferta per Fano. In A3 Ancona in casa

CIVITANOVA – Il debutto della Cucine Lube Civitanova nella Regular Season 2024/25 sarà all’Eurosuole Forum domenica 29 settembre nel match contro la Sonepar Padova. Prima trasferta in programma il 6 ottobre 2024, nella 2ª di andata all’ombra della Madonnina contro l’Allianz Milano. Per il derby con la Yuasa Battery Grottazzolina (andata in trasferta) bisognerà attendere l’ultima giornata. A dicembre turno di Santo Stefano in Brianza contro Vero Volley Monza.

Questo il verdetto della Lega Pallavolo Serie A, che nel pomeriggio di oggi, nelle fasi finali della tre giorni del volley Mercato, ha presentato ufficialmente l’80° campionato di Serie A.

Trittico impegnativo tra la seconda e la quarta giornata per i per i cucinieri, impegnati a Milano, in casa con Monza e a Verona. Le grandi sfide con Perugia (andata in trasferta) e Piacenza (andata in casa) sono in programma alla sesta e alla settima giornata. Il ‘classico’ con Modena andrà in scena all’ottava, la sfida con Trento al penultimo turno.

Esordio in casa anche per la Yuasa Grottazzolina contro la finalista della passata stagione Vero Volley Monza. Avvio da brividi che segue con la trasferta in casa di Modena. Il noviziato andrà smaltito velocemente perché poi il trittico Verona-Padova-Taranto metterà in palio punti salvezza pesanti. Trasferta a Santo Stefano come la Cucine Lube.

Per coach Giampaolo Medei «per come la vedo io prima o poi incontreremo tutte le rivali, quindi non sarà il calendario a fare la differenza, ma posso dire che il nostro sarà un avvio impegnativo. Il debutto in casa contro Padova ci impone di farci trovare preparati. Sappiamo bene quanto sia speciale il primo turno della stagione regolare, soprattutto per un organico rinnovato come il nostro. Poi ce la vedremo con tre squadre di fascia alta che ambiscono ai Play Off. Le trasferte a Milano e Verona saranno intervallate dal match a Monza. Tutti test difficili con avversarie di valore. Per il momento mi fermo qui con i commenti».

La Regular Season di Superlega termina il 2 marzo 2025 e l’ultima classificata retrocede in Serie A2 Credem Banca. La Del Monte® Coppa Italia è prevista il 29 dicembre 2024 i Quarti in gara unica, 25 e 26 gennaio 2025 la Final Four. Partecipano ai Quarti le migliori 8 dell’andata.

In A2 maschile esordio in trasferta per Fano che il 6 ottobre comincia l’avventura rendendo visita a Ravenna. Comincia in casa invece la corsa della Banca Macerata che ospita la Abba Pineto. Derby già alla 2’ giornata con andata a Fano il 13 ottobre e ritorno il 29 dicembre al Banca Macerata. La regular season finisce il 22 marzo. Il turno di Santo Stefano sarà la 1’ giornata di ritorno.

La A3 maschile Girone Bianco parte il 20 ottobre e la The Begin Ancona esordisce in casa contro San Giustino. Prima trasferta a San Donà di Piave, poi trasferta a Mantova e in casa col Cus Cagliari. Niente turno di Santo Stefano in questa categoria con pausa dal 22 dicembre al 12 gennaio.