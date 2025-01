Pallavolo, la Cucine Lube e la Yuasa fanno festa

CIVITANOVA – La Cucine Lube cavalca il momento positivo e, nella trasferta a Cisterna, il match è praticamente a senso unico con i ragazzi di Medei padroni del campo. Il conseguente 3-0 fa salire i biancorossi a quota 33 punti, uno meno di Piacenza e domenica all’Eurosuole Forum arriverà Perugia. Gli umbri dopo due ore e mezza di gioco hanno perso al tiebreak in casa contro Trentino, prima sconfitta stagionale per la squadra del coach fanese Lorenzetti.

La Yuasa Grottazzolina continua la sua corsa verso la salvezza e, dopo il successo a Padova, incassa altri due punti nello scontro diretto contro Taranto. E dire che i ragazzi di Ortenzi erano andati avanti 2-0 ma poi la squadra di Boninfante ha fatto valere le sue qualità allungando il match al 5’ set nel quale Marchisio e compagni hanno trovato la zampata giusta salendo a quota 14 insieme a Padova, + 3 su Taranto e + 5 su Monza.

La Megabox Vallefoglia torna al successo battendo al tiebreak la Cda Talmassons dell’ex Storck. Per la squadra di Pistola è il tiebreak n.8 in questa stagione a conferma dell’andamento altalenante della squadra capace di picchi di prestazione elevati ma anche di bassi difficilmente spiegabili. Tra le note liete la prestazione di Weitzel, Mvp del match e di Simon Lee in crescita di condizione dopo il rientro dall’infortunio. Ora in A1 è previsto l’infrasettimanale di mercoledì alle 20.30 che per le biancoverdi significa tornare sul campo dell’Imoco Conegliano fatale nei quarti di Coppa Italia. In classifica la squadra di Pistola è sempre ottava con 5 punti di vantaggio su Pinerolo che insegue ma lontana 6 punti dal duo Chieri e Busto Arsizio.

La Cbf Balducci Macerata in A2F reduce dal successo interno contro Messina batte un’altra big come Brescia per 3-1. Partita sofferta ma vittoria preziosa per cementare il 3’ posto salendo a quota 33 e restare in scia alle prime due, San Giovanni a 40 e Messina a 36 anche se lo sguardo è già alla seconda fase e quindi ai punti con i quali la squadra comincerà la Poule Promozione.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano non porta a casa punti dalla lunga trasferta sul campo dell’Acqua San Bernardo Cuneo superata in quattro set dai padroni di casa. Sotto 2-0 la squadra non smette di lottare e vince al 3’ set ma i piemontesi non si concedono altre distrazioni e incassano 3 punti che li mantengono in zona playoff. La Banca Macerata in casa contro Palmi aveva bisogno di molto più di un punto. A vincere infatti sono stati i calabresi che hanno accorciato la distanza dai ragazzi di Castellano ora a 5 punti. La lotta salvezza è sempre più animata. E’ ripartita dopo la lunga sosta anche la A3 maschile e, nel match interno, la The Begin Ancona ha ottenuto un punto contro San Donà di Piave capolista. Anche in questo caso la lotta salvezza è molto animata e coinvolge almeno 4 squadre compresi i ragazzi di Della Lunga.