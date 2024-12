Pallavolo, la Cucine Lube è quarta al Mondiale

Ai cucinieri sono indigesti ancora gli iraniani che conquistano il bronzo. Vallefoglia torna alla vittoria sul campo di Cuneo. La Cbf Balducci a Mondovì passa facilmente mentre cade Ancona in A3 maschile. In A2 maschile Macerata batte la capolista. Bene anche Fano.

UBERLANDIA (Brasile) – Niente lieto fine per la Cucine Lube che perde anche la finale per il bronzo contro i campioni iraniani del Foolad Sirjan. Come nel match di esordio nel girone di qualificazione, gli uomini di Medei hanno ceduto al tiebreak. L’oro va al Sada Cruzeiro che ha battuto Trentino in finale. Per il palleggiatore Orduna: «L’amarezza è indescrivibile e siamo veramente arrabbiati perché eravamo venuti in Brasile per salire sul podio. I troppi errori in campo ci hanno condizionato impedendoci di chiudere la partita con il Foolad. Va fatto anche un altro discorso ed è quello della crescita del gruppo, che passa da esperienze come questa. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare sodo e guardare avanti!».

Dopo il primo successo in Superlega ottenuto nell’anticipo a Monza, la Yuasa Grottazzolina prepara i prossimi impegni con rinnovato entusiasmo e convinzione.

La Megabox Vallefoglia stavolta sorride nel tiebreak e passa a Cuneo tornando alla vittoria chiudendo la serie di sconfitte. Il risultato consente di staccare la prima storica qualificazione alla Coppa Italia. Chiudendo ottave, però, le biancoverdi di coach Pistola se la vedranno il 30 dicembre contro l’imbattuta (e forse imbattibile) Imoco Conegliano ma sarà bello anche solo provarci. Per allora potrebbe tornare anche Simon Lee, ai box per il problema muscolare. Esordio per la neoarrivata Federica Carletti che ha contribuito con 12 punti, alla vittoria nel quarto tie-break consecutivo giocato dalla Megabox. Spiccano le prestazioni di Erblira Bici autrice di 27 punti, 4 muri e un ace e Camilla Weitzel, 15 punti.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata non ha avuto difficoltà sul campo della Bam Mondovì. Pronostico rispettato per le maceratesi desiderose di proseguire la corsa in campionato alle spalle del duo di testa e, soprattutto, di non sprecare troppe energie in vista del match in gara unica valevole per i quarti di Coppa Italia in programma per mercoledì sul campo della Futura Busto Arsizio.

In A2 maschile sorridono sia la Smartsystem Essence Hotels Fano vincente contro l’Emma Villas Siena, che così viene scavalcata in classifica che la Banca Macerata Fisiomed Macerata la capolista Prata di Pordenone per 3-1 e si prende tre punti d’oro per la sua classifica. Macerata è attenta, coraggiosa e spietata nei punti decisivi con un lavoro corale in tutti i fondamentali. MVP il bulgaro Valchinov, autore di una prova memorabile in tutti i fondamentali.

In A3 maschile girone Bianco la The Begin Ancona nell’ultima di andata cade 3-1 in trasferta sul campo di Acqui Terme chiudendo il girone al 9’ posto a quota 10 punti a braccetto con Savigliano.