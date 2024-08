Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata esordirà in trasferta in A2F

MACERATA – Comincia in trasferta la corsa in campionato della Cbf Balducci Macerata. La squadra di coach Valerio Lionetti domenica 6 ottobre esordirà in serie A2 Femminile girone A sul campo del Volleyball Casalmaggiore, nella scorsa stagione impegnato nel campionato di Serie A1 e che ha ceduto il titolo a Cuneo.

Prima in casa, invece, per le arancionere, in programma domenica 13 ottobre quando al Banca Macerata Forum arriverà la Bam Mondovì Volley.

Nella quarta, quinta e sesta giornata tris di big match per le ragazze di coach Lionetti con le sfide con San Giovanni in Marignano, Messina e Brescia. Tra le partite più importanti c’è il turno di Santo Stefano, il 26 dicembre con la trasferta più vicina sul campo di San Giovanni in Marignano dove quest’anno allena coach Massimo Bellano. Ultima giornata il 2 febbraio contro la C.B.L. Costa Volpino poi via alla Pool Promozione e ai Playoff Promozione, che decreteranno le due squadre che accederanno al massimo campionato, e alla Pool Salvezza, che condannerà quattro squadre alla retrocessione in B1.

Per coach Lionetti che sarà all’esordio da capo allenatore in A2 «finalmente abbiamo conosciuto il nostro percorso nella Regular Season – commenta – e sappiamo che ci aspetta un girone tosto. Il calendario che vede gare ogni sette giorni ci consente comunque di lavorare bene in settimana: non ci sono praticamente turni infrasettimanali a parte quello della festività del 26 dicembre». Il lavoro settimanale è un credo su cui il nuovo staff tecnico punterà decisamente. «Curare al meglio la preparazione alle gare, è un aspetto importante. Mi sembra un calendario abbastanza equilibrato, con tante sfide difficili ma bilanciate tra impegni in casa e in trasferta. La fase centrale dei gironi di andata e di ritorno è quella più calda».

La formula del campionato cadetto prevede 18 giornate tra andata e ritorno in Regular Season. Le prime cinque accederanno alla Pool Promozione, le ultime cinque alla Pool Salvezza. In questa seconda fase, le squadre affronteranno, sempre andata e ritorno, le cinque formazioni qualificatesi dall’altro girone, sommando i punti ottenuti a quelli già conquistati nella prima fase. La prima classificata al termine della Pool Promozione conquisterà l’accesso alla Serie A1, mentre le squadre posizionate dal secondo al quinto posto lotteranno in semifinali e finale di Playoff Promozione per il secondo slot. Saranno quattro e non più cinque le retrocesse. Entrambe le pool cominceranno nel weekend del 15-16 febbraio. Playoff, sempre al meglio delle tre gare, al via il 5-6 aprile. Ai quarti della Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2 si incroceranno le prime quattro del Girone A e del Girone B, al termine della nona giornata di Regular Season, in programma mercoledì 18 dicembre. Semifinali l’8 gennaio e finale nel weekend della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1 il 9 febbraio 2025.