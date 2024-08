Pallavolo, al via l’avventura in Superlega di Grottazzolina

GROTTAZZOLINA – Al via ufficialmente la stagione per la Yuasa Battery che si è ritrovata per la nuova avventura in Superlega. La squadra di Ortenzi rappresenterà le Marche in massima serie maschile insieme alla blasonata Cucine Lube e sarà espressione di un intero territorio. Inevitabile l’entusiasmo al palasport di Grottazzolina per la società del presidente Rossano Romiti, che ha radunato il team, lo staff tecnico, staff dirigenziale e autorità presenti. Per la squadra presenti capitan Vecchi, Cubito, Fedrizzi, Marchiani, Marchisio e Mattei, oltre ai nuovi Zhukouski, Petkovic, Comparoni, Antonov con assenti annunciati e giustificati i nazionali Demyanenko ancora in campo alle Olimpiadi col Canada, Cvanciger e Tatarov.

«Sappiate di essere idoli ed esempio di tutti i ragazzi del nostro settore giovanile – ha detto il presidente Rossano Romiti -; oltre 200 atleti vi vedranno come esempi da seguire ed imitare, è un grande onore ma anche un onere significativo».

Per il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi sempre vicino alla squadra e primo tifoso tanto da concedere agli “eroi” della promozione la cittadinanza onoraria: «È un piacere e soprattutto grande motivo di orgoglio presenziare all’avvio della nuova stagione della M&G Yuasa Battery che vede la prima straordinaria presenza di Grottazzolina in Superlega. Riaccogliamo con piacere e gratitudine i protagonisti della splendida promozione e un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati. Presenti anche il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini considerando che la squadra giocherà le sue partite interne al PalaSavelli e dei consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli.

Emozionato coach Massimiliano Ortenzi: «Saremo chiamati tutti a mettere in campo qualcosa in più, senza perdere mai il sorriso e l’entusiasmo. Abbiamo ottenuto qualcosa di inspiegabile, questo gruppo deve trovare la sua strada lavorando, consapevoli che ci potranno essere delle difficoltà, ma anche di poterle affrontare e superare con l’orgoglio di aver fatto qualcosa di straordinario per questo territorio che una categoria di questo livello non l’aveva mai vissuta».

La Superlega è un campionato a 14 squadre e, oltre alle due marchigiane ci sono Cisterna Volley, Allianz Milano, Valsa Group Modena, Vero Volley Monza, Sonepar Padova, Sir Susa Vim Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Gioiella Prisma Taranto Itas Trentino, Rana Verona. Le Marche non avevano più due squadre in massima serie da quasi 15 anni quando l’allora Pallavolo Loreto si presentò tra le migliori. Esordio in casa il 29 settembre per la Yuasa Grottazzolina contro la finalista della passata stagione Vero Volley Monza. Avvio da brividi che segue con la trasferta in casa di Modena. Il noviziato andrà smaltito velocemente perché poi il trittico Verona-Padova-Taranto metterà in palio punti salvezza pesanti. Per il derby marchigiano bisognerà attendere l’ultima giornata.