Pallacanestro, Senigallia infila un’altra vittoria in trasferta

CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) – Ancora una vittoria in campo esterno per la Pallacanestro Senigallia che ieri sera, 20 ottobre, ha portato a casa la partita con il risultato di 74-64 contro l’Olimpia Castello 2010. La squadra biancorossa ha tenuto sempre alto il ritmo, divenendo incisiva nei momenti clou del match valido per la quinta giornata della serie B interregionale.

Il primo quarto di una delle poche partite effettivamente disputate nella zona a causa del maltempo inizia con Senigallia e Olimpia non ancora al meglio delle loro capacità: buone le azioni di Marco Venga sotto canestro e qualche pallone perso per entrambe le squadre. Si chiude 16-18 per gli ospiti, un punteggio equilibrato e qualche rimpianto comune sia in offesa che in difesa.

Al secondo tempo dà lo slancio Tommaso Druda, che con le sue giocate inizia a creare lo stacco, la partita si fa più intensa, si corre molto e poi arriva Pietro Sablich che inanella una tripla e una schiacciata, portando la Pallacanestro Senigallia in un attimo a un +8 punti (29-21). Senigallia arriva a staccarsi di 10, il massimo vantaggio che raggiunge durante la partita, mentre l’Olimpia va in confusione, non riesce nei tiri da sotto e non concretizza le azioni. Bene gli assist del capitano Giacomini a Venga, che dà problemi ai lunghi locali, nonostante Alessandro Alberti tenti il recupero a pochi secondi dalla pausa lunga. Sarà lui il miglior realizzatore per l’Olimpia Castello, con 24 punti. La squadra castellana rientra in gioco e Senigallia si smarrisce nel finale del secondo tempo che si chiude 36-35 per Senigallia.

Dopo l’intervallo lungo l’Olimpia torna a combattere, tra le numerose stoppate di Michele D’Ambrosio, la nuova ala forte di 212 centimetri, e i canestri del capitano Zhytaryuk Vyacheslav, anche lui altissimo. Il terzo quarto si gioca con le due avversarie che si rincorrono al pareggio, che commettono vari errori e qualche tripla memorabile di Giampieri: si chiude con il vantaggio dell’Olimpia di 3 punti, 52-49.

Inizia quindi un tempo molto movimentato e con qualche colpo di scena. Una tripla di Andrés Landoni porta Senigallia al 54-54, si susseguono vari falli da entrambe le parti, poi arriva un tecnico alla panchina dell’Olimpia Castello e successivamente un secondo tecnico che porta all’espulsione di coach Mauro Zappi, il quale lascia la conduzione degli ultimi minuti di una partita abbastanza confusa per la squadra castellana al vice Andrea Albertazzi. Quattro tiri liberi per Senigallia, che passa da un -3 a un +6 in pochi istanti di gioco e si ricarica totalmente. Giovanni Sablich ne infila due ma poi deve uscire per il quinto fallo, Landoni mette in campo la sua solida esperienza e Marco Giacomini arriva con una bellissima tripla che segna la fine della partita.

Olimpia Castello 2010 – Pallacanestro Senigallia: 64-74

Olimpia Castello: Conti S. 19, Castellari ne, Conti L. ne, Grotti 1, Gianninoni 5, Alberti 24, D’Ambrosio Angelillo 7, Galletti 3, Bellini, Torri, Zhytaryuk 5. All. Zappi

Pallacanestro Senigallia: Venga 10, Giacomini 11, Maiolatesi, Sablich G. 12, Druda 5, Sablich P. 9, Arceci, Gentili ne, Landoni 16, Giampieri 11. All. Petitto



Parziali: 16-18, 19-18, 17-13, 12-25

Progressivi: 16-18, 35-36, 52-49, 64-74