Eccellenza, arrivano i big match: Montecchio Gallo-Chiesanuova e Maceratese-Osimana

ANCONA – La classifica di Eccellenza si prepara a mischiare le proprie carte? Probabile. Il dodicesimo turno del girone di andata, da disputare domenica 24 novembre, prevede gli incroci tra quattro delle prime cinque formazioni della graduatoria. Arrivano i big match, quindi, dopo diversi testacoda che hanno condito le settimane più recenti.

SI PARTE ALLE 14.30 – Il cavallo di battaglia del palinsesto non può che essere Montecchio Gallo-Chiesanuova. Le due hanno guidato l’Eccellenza a braccetto fino allo scorso turno, ma adesso solo i biancorossi comandano la classifica, coi ragazzi di mister Magi in ritardo di due lunghezze. L’Urbania, quarta forza del circuito, riceve un Montefano in difficoltà. I durantini, forti del loro pubblico, possono vincere e approfittare del calendario domenicale ricco di scontri diretti. Esame tosto per il Tolentino, in costante risalita: i cremisi sono ospiti del Montegranaro, che a sua volta cerca ancora di capire il suo ruolo nel campionato di Eccellenza. Sarà una salvezza tranquilla o in casa gialloblu si possono sognare i playoff?

Discorso simile per la cugina Sangiustese VP, chiamata all’exploit casalingo contro l’ambizioso Matelica. Punti salvezza, fette consistenti di ossigeno, in palio tra Monturano Campiglione e Portuali Dorica. Le due formazioni, rispettivamente al quartultimo e terzultimo posto di Eccellenza, si sfidano in terra gialloblu. Il quadro è completato da Alma Juventus Fano-Fabriano Cerreto. Incontro tutt’altro che banale. I fanesi, come da nostra anticipazione, hanno optato per il ritorno in panchina di mister Antonio Aiello e vogliono centrare il primo successo stagionale. I cartai, dal canto loro, si allontanerebbero dalla zone calde in caso di blitz.

I POSTICIPI DELLE 15.00 – Maceratese-Osimana profuma di alta classifica e, soprattutto, di storia. Si tratta del remake della finalissima marchigiana di Coppa Italia Eccellenza della stagione scorsa, vinta dai giallorossi al Bianchelli di Senigallia. La Rata è seconda, a -1 dal Chiesanuova. L’Osimana è quinta, a braccetto col Tolentino. Previste scintille in campo. Non sugli spalti: trasferta vietata per i sostenitori dei senzatesta. Il palinsesto si conclude con Atletico Mariner-Urbino.

LA CLASSIFICA – Chiesanuova 25, Maceratese 24, Montecchio Gallo 23, Urbania 21, Tolentino 19, Osimana 19, Matelica 18, Montegranaro 17, Urbino 15, Sangiustese VP 14, Fabriano Cerreto 13, Montefano 11, Monturano Campiglione 8, Portuali Dorica 7, Atletico Mariner 6, Alma Juventus Fano 2.