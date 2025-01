Coppa Italia di pallavolo: il trofeo è della Lube Civitanova

I Cucinieri avanti 2-0 resistono alla rimonta della Rana Verona e vincono al tiebreak. La Megabox schianta Roma, la Cbf Balducci vince a Castelfranco. In A2 Maschile Fano cade a Brescia, Macerata cede in casa al tiebreak. In A3M Ancona perde anche a Cagliari

CIVITANOVA – La Cucine Lube ha alzato al cielo la Coppa Italia. Davanti ai 9.000 dell’Unipol Arena la squadra di Medei batte in oltre 2 ore di gioco la Rana Verona al tiebreak e torna ad alzare un trofeo. Per il Club è la Coppa Italia n. 8, nessuno ne ha vinte tante. Avvio deciso dei cucinieri che vanno avanti 2-0 vincendo il primo set ai vantaggi 26-24 e dominando il secondo 25-15 con Loepki e Bottolo sugli scudi e un ottimo Gargiulo preferito a Podrascanin. Poi Keita si mette in partita anche perché Stoychev lo impiega da opposto sgravandolo dai compiti di ricezione. I veneti ci credono, Mozic cresce e la partita sembra cambiare 23-25 e 21-25. L’epilogo al tiebreak è la inevitabile conseguenza con Nikolov in campo da opposto e tanta determinazione e convinzione nella metà campo dei cucinieri. Alla fine, è 15-10, ed è la festa con tutta la dirigenza del club a festeggiare con i tifosi che hanno spinto la squadra sia in semifinale che in questa finale.

Per Mattia Boninfante «a livello personale Bologna mi porta fortuna perché due anni fa con Prata ho vinto una Coppa Italia di A3 con la stessa dinamica. Spero che si continui giocare la F4 a Bologna. Nessuno avrebbe scommesso su una finale tra Lube e Verona. Giusto che la Finale sia stata decisa da un altro tie break perché c’era tanto equilibrio in campo tra queste squadre. Siamo stati bravi a raggiungere questa intensità di gioco nella due giorni di Coppa Italia».

Per capitan Balaso Mvp del match «la vittoria non era affatto scontata ed è arrivata dopo due battaglie sportive al tie break. Oggi abbiamo giocato una buona pallavolo nei primi due set, poi siamo calati, soprattutto per merito loro. Siamo andati in difficoltà, ma poi siamo partiti aggressivi al quinto set. Ringrazio i compagni per il contributo e l’impegno in palestra. Ringrazio i Predators e tutti gli spettatori dell’Unipol Arena. Questo è un nuovo ciclo con tanti giovani, ci sono buone basi».

La Megabox Vallefoglia in A1 Femminile vince il 2’ match interno consecutivo al PalaMegabox superando Roma per 3-0 con parziali a 13-22-14 e De Bortoli Mvp. La squadra di Pistola cementa il suo 8’ posto considerando la sconfitta di Pinerolo a Talmassons. Domenica si va a Scandicci e sarà bello anche solo provarci.

La Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile prosegue il momento magico e passa a Castelfranco per 3-0 contro la squadra allenata da Marco Bracci. Partita sotto controllo per le arancionere e vittoria in un’ora di gioco con parziali a 20-16-15 contro una squadra che aveva pochissime motivazioni. Domenica in casa alle 17 contro Costa Volpino che ha battuto Lecco nel derby lombardo per 3-0. Il match del Fontescodella chiuderà la prima fase in attesa della Poule Promozione

In A2 Maschile la Smartsystem Fano cede 3-0 a Brescia al Gruppo Consoli Sferc, una delle candidate al salto di categoria. Solo un punto per la Banca Macerata reduce dal successo sul campo dell’Emma Villas Siena. Vince al tiebreak la Conad Reggio Emilia e per la corsa salvezza dei biancorossi non è una buona notizia.

In A3 maschile la The Begin Ancona nella 4’ di ritorno del Girone Bianco cade in trasferta per 3-0 sul campo del Cus Cagliari e in ottica salvezza il percorso si complica.