Coppa Italia Eccellenza, fase marchigiana: al via i quarti di finale

ANCONA – Giusto il tempo di smaltire la quarta giornata di campionato, che otto formazioni tornano subito in azione per i quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, fase marchigiana. Primo round in programma domani, mercoledì 2 ottobre. Gare decisive di ritorno, a campi invertiti, previste tra due settimane, mercoledì 16 ottobre.

ORE 15.30 – Un super derby, piuttosto sentito, apre il palinsesto: Urbania-Montecchio Gallo. I durantini hanno già eliminato l’Alma Juventus Fano, la formazione di mister Giuseppe Magi ha estromesso l’Urbino dalla competizione. Non mancano ex importanti, su tutti il tecnico Simone Lilli e il centrocampista Lorenzo Paoli, che ora difendono i colori biancorossi. Si gioca al Comunale Principale di Urbania. Entrambe sono a quota 6 punti in Eccellenza e l’Urbania ha già battuto il Montecchio Gallo 2-0 durante la terza giornata. Sempre alle ore 15.30, big match tra Osimana e Matelica, al Diana di Osimo. I giallorossi hanno strappato il pass per i quarti ai danni dei Portuali Dorica, i biancorossi hanno prevalso nel doppio derby col Fabriano Cerreto agli ottavi. Le due compagini si sono già affrontate all’esordio in campionato, a campi invertiti, e il Matelica si è imposto 1-0. L’Osimana è campione in carica della competizione.

ORE 19.00 – Posticipi interessanti. Spicca il derby Chiesanuova-Maceratese, rispettivamente seconda e prima forza in campionato. Si gioca al Sandro Ultimi di Chiesanuova, Treia. I ragazzi di mister Roberto Mobili vantano 8 punti, come il Matelica. La Rata comanda la classifica di Eccellenza a quota 10. Il Chiesanuova non ha ancora incassato gol nelle prime sei uscite ufficiali (quattro in campionato, due in Coppa), sono serviti infatti i calci di rigore per eliminare la Sangiustese VP agli ottavi, dopo un doppio 0-0. Pratica archiviata più in fretta per la Maceratese, che ha estromesso il Montefano con due successi (3-1 e 0-2). Il programma dei quarti di finale è completato dalla sfida Tolentino-Monturano, entrambe a quota 4 in campionato. Bene i cremisi che hanno strappato il pass con il Montegranaro, altrettanto bene il Monturano, che ha avuto la meglio della matricola Atletico Mariner. Contesa fissata allo Stadio della Vittoria di Tolentino.

Le semifinali sono in programma mercoledì 30 ottobre e mercoledì 13 novembre. La finalissima, gara secca in campo neutro, è sabato 21 dicembre. La vittoria della fase marchigiana consente l’accesso alla Coppa Italia di Eccellenza, che mette in palio la promozione in Serie D.