Samb, vittoria al cardiopalma: tre punti e fuga in vetta

Vince ancora la Samb che allunga in classifica, ma che paura per la squadra di Palladini. Gara a porte chiuse al Cannarsa, per le note vicissitudini societarie dei giallorossi. Termoli con appena 8 calciatori della prima squadra a disposizione, in campo scendono anche alcuni giocatori della juniores. Al 50’ però i padroni di casa vanno incredibilmente in vantaggio con Ricci, che mette a segno il tap-in vincente sugli sviluppi di un calcio di punizione. Pareggio della Samb al 65’ con Moretti che di testa devia in rete un corner di Kerjota. Poi il gol vittoria per la Samb lo mette a segno Zini al 2’ minuto di recupero. I rossoblù aumentano così il vantaggio sugli inseguitori a +7 punti sulla seconda in classifica, il L’Aquila, che vince in trasferta il derby con il Chieti.

Pareggiano per 0-0 le altre due dirette concorrenti, Atletico Ascoli e Teramo, che nel match di alta classifica di Teramo si dividono la posta in palio.

Un punto ciascuno anche nel derby al Del Conero tra Ancona e Fossombrone. La squadra dorica la fa da padrona nel primo tempo, ma non sfrutta due buone occasioni per passare in vantaggio. Gli ospiti invece, più remissivi, vanno in gol nell’unica azione creata al 34’ con Broso, bravo ad anticipare tutti sugli sviluppi di un calcio di punizione e sorprendere sul primo palo il portiere dorico. Pareggio dell’Ancona al 22’ con il gol dal dischetto del suo bomber Martiniello, che trasforma un rigore concesso per un tocco di mani in area. Finisce 1-1: il Fossombrone torna a respirare dopo tre sconfitte consecutive, mentre i dorici rallentano la loro corsa dopo tre successi consecutivi.

Vittoria in rimonta per la Vigor Senigallia contro il fanalino di coda Notaresco. Al Bianchelli passano per primi in vantaggio gli ospiti, con un eurogol di Infantino, che da posizione defilata trova una conclusione a giro imparabile per Roberto. Pareggio della Vigor con Konè che sfrutta la sponda di testa di capitan Pesaresi. Gonzales sul fil di sirena mette a segno il gol vittoria con un pregevole tiro al volo di Gonzalez. Tre punti d’oro per la squadra di Clementi, che risale la classifica e si porta a quota 23 punti, ad una sola lunghezza di distanza dalla zona play-off.



Castelfidardo inarrestabile. Contro l’Avezzano centra la sesta vittoria nelle ultime sette partite.

Partita scialba ma ai padroni di casa basta la rete di Boccacini al 44’ del primo tempo per vincere la partita. Nel secondo tempo i fidardensi si difendono con ordine, complice anche un Avezzano assolutamente sterile in zona d’attacco. I biancoverdi salgono a quota 21 punti in classifica, a pochi passi dalla zona play-off e a -2 punti dall’Ancona, prossimo avversario del Castelfidardo domenica prossima al Mancini.



Finisce 0-0 il derby tra Civitanovese e Fermana. Partita equilibrata nel primo tempo, con gli ospiti però pericolosi alla mezzora grazie alla punizione di Bianchimano. sulla quale si fa trovare pronto il portiere rossoblù. Nel secondo tempo la Fermana rimane in dieci uomini al 12’ per l’espulsione di Marucci, ma la parità numerica viene ripristinata pochi minuti dopo per il doppio giallo a Bevilacqua. Girandola di cambi ma il risultato non cambia.



Ancora un pareggio per la Recanatese, il quinto consecutivo della gestione Bilò. I giallorossi impattano 0-0 sul campo del Sora, diretta concorrente per la salvezza. Un punto che muove ancora la classifica ma non allontana dalla zona calda dei play-out.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 34, L’Aquila 27, Atletico Ascoli 26, Teramo 25, Chieti 24, Vigor Senigallia 23, Fossombrone 23, Ancona 23, Castelfidardo 21, Isernia 18, Roma City 17, Avezzano 16, Sora 16, Civitanovese 15, Recanatese 14, Termoli 14, Fermana (-2) 13, Notaresco 11.