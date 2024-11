Lorenzo Bilò, già tecnico della Juniores della Recanatese, sarà alla guida della prima squadra almeno fino a domenica, quando i leopardiani affronteranno in trasferta la Vigor Senigallia, in un delicato derby di Serie D. La decisione è stata presa dalla società giallorossa dopo l’esonero di Giacomo Filippi, arrivato all’indomani della sconfitta per 3-0 contro il Castelfidardo, complice anche un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative. La Recanatese, retrocessa dalla Serie C, puntava ad un campionato di vertice, in lotta almeno per un posto nei playoff, ma attualmente si trova in zona playout con soli 9 punti in classifica.

La scelta di Bilò sembra però momentanea, in attesa di valutare attentamente la prossima mossa. Bilò è considerato un allenatore promettente, apprezzato per il suo lavoro con i giovani. Questa settimana sarà cruciale per valutare se proseguire con lui oppure optare per un nome nuovo. Tra i possibili candidati spuntano i nomi di Andrea Mosconi (ex Tolentino, Fano e Fermana) e di Gianluca Colavitto (ex Ancona). Attenzione anche a Maurizio Lauro (visto all’opera a Castelfidardo e San Benedetto), anche lui momentaneamente senza squadra, già cercato in passato dalla Recanatese. La decisione verrà ponderata con calma dalla società giallorossa, che si è presa una settimana di tempo per riflettere.

Domenica intanto i leopardiani saranno di scena sul campo della Vigor Senigallia, reduce da due vittorie consecutive che l’hanno riportata in zona play-off. A rendere il match ancora più complicato, le assenze pesanti in casa giallorossa: il centrocampista Canonici e il difensore Alfieri sono squalificati per un turno, mentre Sbaffo e Mordini non sono al meglio della condizione.

ALTRO CAMBIO IN PANCHINA

Nel frattempo è saltata un’altra panchina nel girone F: si tratta de L’Aquila, dove il tecnico Pagliari (ex Recanatese) si è dimesso dopo la sconfitta casalinga maturata contro il Fossombrone. Al suo posto è arrivato Michele De Feudis, già allenatore de L’Aquila in Eccellenza, che debutterà domenica al Del Conero di Ancona.

COPPA ITALIA

Nelle gare di Coppa Italia giocate oggi pomeriggio il Castelfidardo batte in casa 4-1 la Civitanovese, la Vigor Senigallia espugna il campo della Samb per 2-1, L’Aquila batte a domicilio il Termoli per 1-0.