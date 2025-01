Serie D: nona vittoria per la Samb, Brini risolleva la Fermana

La Samb non perdona e contro il Notaresco ottiene la nona vittoria consecutiva. Partita però in bilico fino al triplice fischio, grazie ad un Notaresco mai domo nonostante l’ultima posizione in classifica. Samb in vantaggio dopo appena 8 minuti con Moretti. Sembra tutto in discesa per i rossoblù, invece la squadra abruzzese pareggia al 29’ con una conclusione precisa di Infantino. Nuovo vantaggio della Samb al 34’ con capitan Eusepi (decimo gol stagionale), che sfrutta un suggerimento di Guadalupi e infila alla sinistra del portiere Pappalardo. I rossoblù provano a chiudere la pratica al 74’: tiro di Kerjota, Pappalardo respinge sui piedi di Eusepi che sigla il 3-1. Sembra fatta ma al 90’ il Notaresco accorcia le distanze. Si soffre, entra Sbaffo che fa il suo esordio con la maglia rossoblù, ma il punteggio non cambia e il Riviera delle Palme può esultare.

L’Ancona spreca e pareggia a Chieti 2-2. Dorici già in vantaggio dopo sei minuti con il pallonetto vincente di Belcastro che batte Mercorelli in uscita. L’Ancona poi raddoppia al 13’ con capitan Alluci che ruba palla a Grandis e si presenta da solo in area dove trafigge ancora il portiere abruzzese. I padroni di casa che accorciano le distanze nel recupero del primo tempo con Salto Lomba. Poi al 30’ del secondo tempo i padroni di casa trovano il pareggio con una scivolata di Oddo che anticipa Magnanini. Appena un minuto prima i dorici si erano visti annullare il gol del possibile 3-1.

Il Castelfidardo cade malamente a Teramo. Padroni di casa in vantaggio al termine del primo tempo con Chiarella. Pareggio del Castelfidardo nel secondo tempo con Nanapere. L’1-1 dura pochi minuti perché i padroni di casa vanno di nuovo in vantaggio con Toure. Il Castelfidardo accusa il colpo e poco resta in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Elezaj. I padroni di casa ne approfittano subito e piazzano il gol del 3-1 con D’Egidio. Poi nel finale gli abruzzesi dilagano firmando il definitivo 4-1 con Esposito.

Funziona la cura Fabio Brini per la Fermana, che batte 2-0 l’Atletico Ascoli. Sfatato il tabù del Bruno Recchioni: i canarini tornano a vincere in casa dopo una lunghissima astinenza, che durava dall’aprile dello scorso anno. Padroni di casa in vantaggio al con Sardo che riceve palla da Bianchimano e solo davanti al portiere trafigge Pompei con freddezza. Raddoppio della Fermana al 39’ con un eurogol di De Silvestro, una staffilata dai 30 metri che si infila sotto l’incrocio dei pali. Nel secondo tempo i canarini continuano ad attaccare e ancora De Silvestro sfiora il gol all’8’.

Il L’Aquila espugna il campo della Recanatese per 2-0. Gli abruzzesi vincono con una rete per tempo. Al 37’ vanno in vantaggio con Banegas, che sfrutta un’incertezza della retroguardia giallorossa e poi di sinistro punisce Mascolo. Poi gli ospiti raddoppiano nel secondo tempo al 53’ con Belloni. Partita stregata per la Recanatese. Al 62’ viene espulso Raparo per doppio giallo. Nonostante l’inferiorità numerica i giallorossi si procurano un calcio di rigore che potrebbe riaprire il match, ma Alfieri si fa parare la conclusione dagli undici metri. Seconda sconfitta consecutiva per la Recanatese. Tre punti fondamentali per il L’Aquila, che mantiene inalterato lo svantaggio dalla capolista Samb (9 punti). Domenica c’è lo scontro diretto allo stadio Gran Sasso d’Italia.

Rischia grosso la Vigor Senigallia, che pareggia in casa 2-2 contro l’Isernia, squadra che veniva da sei sconfitte consecutive. Dopo un primo tempo opaco, i padroni di casa passano in vantaggio al 3’ del secondo tempo con un tiro dai 30 metri di Gonzales. Poi nel giro di tre minuti gli ospiti ribaltano il risultato, prima pareggiando con Colatella al 12’ e poi andando in vantaggio con Baba al 15’. Finale rovente e la Vigor ci mette una pezza agguantando il pareggio nei minuti di recupero con Kone. Un punto che serve comunque poco ad entrambe.

Exploit del Fossombrone che vince in casa del Termoli per 1-0, grazie al gol decisivo di Broso al 60’. Non va oltre il pareggio la Civitanovese, che fa 0-0 in casa nello scontro diretto con il Roma City. Contestazione degli ultras di casa nei confronti della società.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 49, L’Aquila 40, Teramo 37, Chieti 35, Ancona 33, Fossombrone 31, Atletico Ascoli 29, Castelfidardo 28, Vigor Senigallia 26, Recanatese 23, Avezzano 23, Roma City 22, Sora 21, Fermana (-2) 20, Termoli 20, Isernia 19, Civitanovese 17, Notaresco 12.